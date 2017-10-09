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PKK'lı olduğu iddia edilen kişi kendini patlattı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, aranan ve PKK’lı olduğu iddia edilen kişinin kendisini patlatarak öldürdüğü tespit edildi

09 Ekim 2017 21:26

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, aranan ve PKK’lı olduğu iddia edilen kişinin kendisini patlatarak öldürdüğü tespit edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesinde, 5 Ekim 2017 Perşembe günü 5 PKK’lının etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından kaçan 2 kişiyi yakalamak için operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, PKK'lıların Köyceğiz'e bağlı Çayiçi Mahallesi'nde bulunan Durmuş C.’ye ait bir hücre evine sığındıklarını tespit etti.

Hücre evine düzenlenen operasyonda ‘teslim ol’ çağrısına olumsuz cevap veren PKK'lı, Özel Harekât ve Jıpkın Komando Bölüğü mensuplarının eve girebileceğini düşünerek bombalı tuzak hazırlamaya başladı. PKK'lılardan biri kurduğu tuzağın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Operasyona katılan ekipler, kaçan diğer teröristi yakalamak için havadan İnsansız Hava Aracının (İHA) da destek verdiği operasyonla arama çalışması başlattı.

 

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