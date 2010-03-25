PKK'lı Kartal ve Aydar'a şartlı tahliye

T24 -

Mahkeme kararının ardından avukatlarınca Brüksel yakınlarındaki Forest Cezaevi'nden çıkarılan terör örgütünün üst düzey yöneticileri arasında, kapatılan DEP'in eski milletvekilleri Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar da bulunuyor.Tutukluluk kararına itiraz etmeyen ve halen tutuklu bulunan 2 örgüt üyesinin ise Charleroi'de yakalanan Naim Acar ve Anvers'te yakalanan Orhan Nuri Alim olduğu öğrenildi. Bu 2 teröristin tutukluluğuna, mahkeme gelecek ay yeniden karar verecek.Mahkemenin, aleyhlerindeki güçlü delillere rağmen terör örgütü üyelerini şartlı tahliye kararını "şaşkınlıkla" karşılayan federal savcılık, itiraz hakkını daha önce kullandığından, bu aşamada maddi bir hata haricinde kararı geri aldırmak için bir üst temyiz makamı yargıtaya başvuramadığını açıkladı.Federal savcılık sözcüsü Lieve Pellens, mahkemenin "örgüt üyeleri için 'suçsuzdur' kararı vermediğini, ciddi suç unsurları bulunduğunu kabul ettiğini, fakat bu aşamada mutlaka tutuklu kalmalarına gerek olmadığı fikrini benimsediğini" söyledi.Savcılığın iddianamesini tamamlayabilmesi ve baskınlarda ele geçirdiği belgeler, bilgisayarlar ve diğer suç unsurlarını detaylı inceleyebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu kaydeden Pellens, delillerine güvendiklerini, soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.