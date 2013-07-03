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PKK'lı kadının cenazesini almaya gelen 4 kızdan haber alınamıyor

Siirt'teki Çırav Dağı'nda 3 kadın PKK'lının cesetlerini almaya gidenler arasında bulunan 15-18 yaşlarındaki 4 genç kızdan haber alınamıyor.

03 Temmuz 2013 18:24

Siirt'in Eruh İlçesi Çırav Dağı'nda geçen hafta çarşamba günü bulunan 3 kadın PKK'lının cesedinin alınması için kalabalık bir grup dağa gitti. Cesetler alınıp dönüldükten sonra bölgeye giden Eruh nüfusuna kayıtlı Evin D., Leyla S., Suzan Ş., ve Batman nüfusuna kayıtlı adı belirlenemeyen 4 kızdan bir daha haber alınamadı. Kızların ailelerinin başvurusu üzerine soruşturma başlatılırken, PKK'ya katıldıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Eruh Belediye Başkanı BDP'li Melih Oktay, kızlardan geçen çarşamba gününden beri haber alınamadığını belirterek, olayla ilgili araştırmanın sürdüğünü söyledi.

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