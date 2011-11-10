PKK'lı itirafı: Hedef bayrak dikmekti





T24- Çukurca’da 19 Ekim’de gerçekleştirilen ve 24 askerin şehit düştüğü saldırının ardından yakalanan PKK’lı terörist Mehmet B., Şırnak ve Cizre’de bazı kamu binalarını ele geçirilerek PKK bayrağı dikilmesi amacıyla 3 ay süren eylem planı hazırladığını anlattı. KCK operasyonlarının ardından planın askıya alındığını belirten Mehmet B., Çukurca saldırısının hedefinin kısa süreli de olsa ilçede PKK’nın hâkimiyetinin sağlanması olduğunu söyledi.







Hürriyet'in haberine göre, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 24 askerin şehit düştüğü saldırının ardından düzenlenen operasyonda sağ yakalanan PKK’lı terörist Mehmet B., saldırı öncesi PKK’nın Şırnak ve Cizre’yi ele geçirmek ve bayrak dikmeyi hedeflediğini itiraf etti. Mehmet B., “3’üncü Eylem Planı” adı verilen saldırının, Şırnak’ta KCK’ya yönelik operasyonun ardından ertelendiğini anlattı.





Üst düzey yöneticiler planladı





Mehmet B., 19 Ekim’de Çukurca’da gerçekleştirilen saldırıdan sonra, özel harekât polislerinin Şırnak kırsalında düzenlediği operasyonla yakalandı. Mehmet B., PKK’nın üst düzey yöneticilerinin Şırnak ve Cizre’de bazı kamu binalarını ele geçirilerek PKK bayrağı dikilmesi ve polis noktalarına saldırı düzenlenmesi amacıyla 3 ay süren eylem planı hazırladığını anlattı. Saldırıda, kırsaldaki teröristlerin etkili kullanılması amacıyla sık sık eğitime çağrıldığını belirten Mehmet B., şu ifadeyi verdi:





Eylül ayında yapacaktık





Şırnak ve Cizre eylemleri için, bölgede yaşayan milislerden yardım istendi. Eylemin eylül ayının sonunda yapılması hedeflenmişti. Hatta saldırıyla ilgili Şırnak’taki örgütlenme ismini bilmediğim İskan kod adlı kişi tarafından yapılmıştı. Bazı belediye araçları ele geçirildikten sonra belirlenen noktalara bu araçlar üzerinden saldırı gerçekleştirilecekti. 3’üncü Eylem Planı adı verilen saldırıya birkaç gün kala polis, KCK’ya yönelik seri operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlarda, örgüte destek veren ve eylem sırasında kullanılacak birçok milis gözaltına alındı. Ertesi gün saldırı planının askıya alındığı bildirildi. Kırsaldakilere ise eylemlere birkaç gün ara verilmesi konusunda mesaj gönderildi.





İlçedeki milisler keşif yaptı





Örgütün yönetici kadrosu, KCK operasyonlarının devam etmesi üzerine misilleme amaçlı eylem yapılması talimatını verdi. Ancak etkili bir saldırıda kullanılmak için yaklaşık 150 kişi Çukurca sınırına yakın bir bölgeye çağırıldı. 19 Ekim saldırısından önce Çukurca’da bulunan ve aralarında belediye çalışanlarının da olduğu bazı milisler, ilçeyle iletişimin kesilmesi amacıyla hem elektrik, hem telefon kablolarını kesmek için görevlendirildi.





Bu saldırıda amaç Çukurca’nın ele geçirilerek kısa süreli de olsa ilçede PKK’nın hâkimiyetini sağlamaktı. Eylem hazırlığı 10 günde tamamlandı. Saldırı yapılacak polis noktalarının belirlenmesi için ilçedeki milisler keşif yaptı. Önce askeri hedefler geçilecek, ardından polis noktaları etkisiz hale getirilerek ilçede infial yaratılacaktı. Saldırı planı, eyleme katılan kişilere dahi son dakikaya kadar söylenmedi. Sadece büyük bir saldırı düzenleneceği belirtiliyordu.