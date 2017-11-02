PKK'lı hükümlü, yatağını ateşe verdi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda \'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hükümlü olarak bulunan İ.K., yatağını ateşe verdi. Yangın, infaz koruma memurlarının müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan\'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda \'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hükümlü olarak bulunan İ.K., iddiaya göre, psikolojik sebeplerden yatağını ateşe verdi. İnfaz koruma memurları müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.