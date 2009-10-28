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PKK'lı grup: Dönüş için takvim belirlenmedi

Türkiye'ye Avrupa'dan gelmesi öngörülen 15 kişilik PKK'lı grup, dün Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

28 Ekim 2009 02:00

Türkiye'ye Avrupa'dan gelmesi öngörülen 15 kişilik PKK'lı grup, dün Brüksel'de basın toplantısı düzenledi. Türkiye'ye dönüşün süresiz ertelendiği ve yeni bir takvim belirlenmediği açıklandı.

İşte PKK'lı grubun açıklaması.../Video

Grubun sözcüsü İsmet Kem, "Bizim şu anda belirlediğimiz bir tarih yok. Türkiye'nin önerdiği tarih konusunda da belli bir kararımız yok" dedi.

Ayrıca, dönüş için Türkiye'de son dönemde beliren atmosferin tüm yönleriyle değerlendirileceği belirtildi.

PKK'lı grup, Türkiye'deki tepkileri de değerlendirdi.

Sözcü Kem, "Toplumun bizi yanlış değerlendirmesi söz konusu değil. Öyle bakmıyoruz. Çözümü barışta görmeyen çevrelerin toplumun bir kesiminin acılarını istismar ettiğini ve bunun üzerinden siyaset yaptığını düşünüyoruz" diye konuştu.

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