PKK'lı Fehman Hüseyin: Antep saldırısında MİT ve Emniyet'in parmağı var

PKK’lı Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin, "PKK’nın Kürdistan’da yürüttüğü mücadele kutsaldır, cihaddır. Zulme karşı sessiz kalan, zalimin ortağıdır. Hadisi şerifin özüdür bu" dedi. Hüseyin, Gaziantep'te 10 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı saldırı için, "Eskiden JİTEM, Ergenekon vardı. Şimdi AKP’nin gizli gücü MİT ve Emniyet var. Antep saldırısında bunların parmağı var” diye konuştu.

Fehman Hüseyin, PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Hüseyin “PKK’nın Kürdistan’da yürüttüğü mücadele kutsaldır, cihaddır. Zulme karşı sessiz kalan, zalimin ortağıdır. Hadisi şerifin özüdür bu” ifadelerini kullandı.

Kürt sorununun ordunun çözeceği bir sorun olmadığını belirten Hüseyin, “Tüm orduyu da Kürdistan’a getirseler, tüm teknik olanakları kullansalar, yine de bu savaşı kaybetmeye mahkûmdurlar. Çünkü sorun güvenlik sorunu değildir” diye konuştu.

Gaziantep’te 10 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini öne süren Fehman Hüseyin, katliamdan MİT ve emniyeti sorumlu tuttu. Hüseyin, şunları söyledi:

"Olayı şiddetle kınıyoruz. Sunulan kanıtlar çelişkilidir. Vali ‘eylem yapan kişi Amanos güçlerinden Osmaniye grubundandır’ dedi. Diğer bir açıklama Amed saha komutanlığı bu eylemin talimatını vermiş, eylemci Amed’den gelmiş. Bilmeyenler için söyleyeyim Amed saha komutanlığı kendi sahası dışında bir eylem yapamaz, talimat veremez. Adı geçen gerilla ile konuştum, o anda orda olmadığını Antep’e değil Kürdistan’ın hiçbir şehrine inmemiş."



Batman’da büyük bir hata yaptık



Şimdiye kadar yaptıkları bütün eylemleri sahiplendiklerini iddia eden Hüseyin, “HPG olarak ne yaptıysak sahiplendik. İki yıl önce Batman’da çok acı bir hata yaptık, özür diledik. Eskiden JİTEM, Ergenekon vardı. Şimdi AKP’nin gizli gücü MİT ve Emniyet var. Antep saldırısında bunların parmağı var” diye konuştu.

CHP Milletvekili Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasına da değinen Hüseyin, “Gözaltına alınmasından haberimiz yoktu. Tartıştık erken bırakılacaktı, 48 saat değil. O gün apar topar operasyon başlatıldı ve alan bombalandı. Bu da Aygün’ün bırakılmasını geciktirdi. Kobra helikopterleri ile rastgele ormanları bombalayarak kurtarma operasyonu mu olur? Yoksa o kişiyi imha etmeye mi çalışıyor?” diye sordu.