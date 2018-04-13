T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'lı cenazesinde gösteri yapanların fotoğrafı bilgisayardan çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı terörist Şemdin Eye'nin Adana'daki cenazesine katılıp yasa dışı gösteri düzenleyen 30 kişinin, F

13 Nisan 2018 13:17

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde çıkan çatışmada öldürülen PKK\'lı terörist Şemdin Eye\'nin Adana\'daki cenazesine katılıp yasa dışı gösteri düzenleyen 30 kişinin, F.T.\'nin evindeki bilgisayarda ele geçirilen fotoğraflardan saptanıp yakalandığı ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.T.\'nin evine baskın yaptı. F.T. gözaltına alınıp, bilgisayarına da el konuldu. Yapılan incelemede,  2015\'te Silopi\'de öldürülen PKK\'lı terörist Şemdin Eye\'nin Adana\'daki cenaze töreninden fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğraflarda terör örgütü paçavraları ile yürüyüş düzenleyip, yasa dışı slogan atan kişiler saptandı. Bu kişilerin evlerine baskın yapan polis, öldürülen PKK\'lı teröristin annesi Şadiye Eye ve babaannesi Gemra Eye\'nin de aralarında bulunduğu 30 kişiyi yakaladı. F.T.\'nin de aralarında bulunduğu 31 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 şüpheli tutuklanırken, PKK\'lı teröristin annesi Şadiye Eye, babaannesi Gemra Eye ile F.T.\'nin de aralarında olduğu 29 kişi ise yurt dışı yasağı konulup serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASilopiPKKEye AdanaAdana Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüYapılanFotoğraflardaBuEyeGemra EyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24