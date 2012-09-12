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PKK'lı cenazeleri Beytüşşebap'ı karıştırdı

BDP'liler dağdan 7 PKK'lının cesedini getirince Beytüşşebap karıştı

12 Eylül 2012 00:42

Şırnak ’ın Beytüşşebap İlçesi kırsalında çıkan çatışmada ölen 7 PKK ’lının cenazesini araziden toplayıp ilçe merkezine getiren BDP ’lilerin basın açıklaması sırasında olaylar çıktı

Beytüşşebap ’ta geçen 2 Eylül günü Beytüşşebap Jandarma Taktik Alay Komutanlığı’nın üs bölgeleri, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü ve Polis Lojmanları’na eş zamanlı gerçekleştirilen ve 10 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra başlatılan operasyonda 26 PKK ’lının öldüğü açıklanmıştı. Saldırı sırasında 3 PKK ’lı da polis lojmanları önünde ölü ele geçmişti.

 

Cesetleri yayladan getirdiler

 

Güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada ölen PKK ’lıların cesetlerini aramak için bir grup BDP ’li dün arazide arama yaptı. Laleş Yaylası’nda ölen 7 PKK ’lının cesedini bulan BDP ’liler, ilçe merkezine getirdi. Cesetler savcının gerekli işlemi yapması için Beytüşşebap Jandarma Taktik Alay Komutanlığı’na teslim edilirken, buraya gelen BDP ’liler kimlik kontrolünden geçirildi.

BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt’un da aralarına katıldığı BDP ’liler, PKK lehine sloganlar atarak ilçe merkezine yürüdü. BDP ilçe binası önüne gelen grup, basın açıklaması yapmak istedi.

Kalabalıktan bir grup güvenlik önlemi alan polise taş atınca gerginlik tırmandı. Güvenlik güçleri taş atan gruba, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, ara sokaklara kaçan grupla güvenlik güçleri arasındaki çatışma bir süre devam etti.

 

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