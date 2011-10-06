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PKK'lı "hacker"lara 15'er yıl hapis DİYARBAKIR (A.A)

06 Ekim 2011 20:43

-PKK'lı "hacker"lara 15'er yıl hapis DİYARBAKIR (A.A) - 06.10.2011 - Terör örgütü PKK adına kamu kurumlarına ait internet sitelerini çökerterek, yerine örgüt propagandası içeren metinler koydukları gerekçesiyle yargılanan 4'ü tutuklu 5 sanık, 15'er yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu 4 sanık hazır bulunurken, 1 sanık duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları, dava dosyasının hukuka aykırı delillerle oluşturulduğunu savunarak, yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunan sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Tutuklu sanıklar ise son savunmalarını Kürtçe yapmak isteyince duruşma tutanaklarına, ''Sanığın mahkememizin anlamadığı Kürtçe dilinde beyanda bulunduğu görüldü'' diye yazdırıldı.  Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından 5 sanığın TCK'nın ''Örgüt adına suç işlemek'', ''terör örgütünün propagandası yapmak'' ve ''bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, erişilmez kılmak, sisteme veri yerleştirmek'' suçlarından 15'er yıl 10'ar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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