PKK'lı 3 kadının cenazeleri Çarşamba günü Türkiye'de

Fransa’da suikast sonucu öldürülen PKK’lı 3 kadının cenazelerinin, en geç çarşamba günü Türkiye’de olması bekleniyor.



Fransa’nın başkentinde suikast sonucu öldürülen PKK kurucularından Sakine Cansız, Kürdistan Ulusal Konseyi'nin Paris temsilcisi Fidan Doğan ve Kürt gençlik hareketi üyesi Leyla Söylemez’in cenazeleri Türkiye yolunda.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, 3 kadının cenazelerinin en geç çarşamba sabahı İstanbul’da olması bekleniyor.

3 cenazenin Paris'ten törenle önce İstanbul'a oradan da Diyarbakır’a götürüleceği ve burada da bir tören düzenleneceği kaydediliyor.

Konuyla ilgili iki açıklama geldi.

Fransa’daki Kürt dernekleri federasyonu, cenaze işlemlerinin yarın tamamlanacağını ve naaşların ailelere teslim edileceğini açıklarken, cenazeleri gönderecek şirket de, uluslararası bir sorun çıkmadığı takdirde işlemlerin salı günü tamamlanacağını duyurdu.

Bu açıklamaların ardından, 3 PKK’lının cenazelerinin en erken salı akşamı en geç de çarşamba sabahı Türkiye’de olacağı kaydedildi.

Cenazeler için salı günü Paris’te bir uğurlama töreni düzenleneceği belirtilirken, buradaki kaynaklar, Diyarabır’da da bir tören yapılacağını keydetti.

Sakine Cansız Tunceli’de, Fidan Doğan Kahramanmaraş-Elbistan’da, Leyla Söylemez de Mersin’de toprağa verilecek.