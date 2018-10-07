PKK/KCK üyesi iş yerinde yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan M.U.E., iş yerinde yakalandı

İlçede istihbarat üzerine harekete geçen polis ekipleri, Alaca\'daki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Bingöl nüfusuna kayıtlı ve terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla aranan M.U.E., çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen M.U.E., güvenlik önlemleri alınarak, Çorum\'a getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nde sorgusu tamamlanan M.U.E., adliyeye sevk edildi. M.U.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



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