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BBC Türkçe

PKK/KCK operasyonlarında bir haftada 924 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 45 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonlarında toplam 924 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

19 Aralık 2016 15:18

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 45 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonlarında toplam 924 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Bakanlığın internet sitesi aracılığı ile yapılan açıklamada, bu kişilerin 'PKK/KCK'ya yardım ve yataklık' iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, 12-19 Aralık tarihleri arasındaki 213 iç güvenlik operasyonunda 7 örgüt üyesinin de öldürüldüğünü bildirdi.

Bu kişilerin hangi örgüt üyesi oldukları ise belirtilmedi.

Açıklamada ayrıca Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üyelerine yönelik operasyonlara ilişkin de bilgi verildi.

Buna göre, "yabancı teröristlerle mücadele" başlığı altında 88 DEAŞ mensubunun gözaltına alındığı, bunlardan 5'inin de tutuklandığı açıklandı.

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