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PKK/KCK davasında 25 sanığa tahliye

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, bölücü terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 58'i tutuklu 138 kişinin yargılandığı davada, 25 sanığın tahliyesine kar

21 Aralık 2017 17:05

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, bölücü terör örgütü PKK\'nın şehir yapılanması KCK ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi\'ne üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 58\'i tutuklu 138 kişinin yargılandığı davada, 25 sanığın tahliyesine karar verildi.
Manisa\'da iki yıl önce başlayan, KCK ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi\'ne yönelik operasyonlarda, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan 138 kişiden 58\'i tutuklandı. 58\'i tutuklu 138 kişi hakkında, \'terör örgütü üyeliği, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet, örgüt propagandası yapma\' suçlarından 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların Manisa ve Saruhanlı\'da birçok eyleme katıldıkları, örgüt adına canlı kalkan olmak için Doğu illerine gitmeye çalıştıkları, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları, Manisa\'da yaşanan 39 farklı olayın şüphelisi oldukları ileri sürüldü.
Sanıkların yargılanmasına geçen 11 Aralık\'ta Manisa 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. 7 gün süren duruşmasın sonunda mahkeme heyeti ara kararını verdi. Tutuklu sanıklardan 25\'i, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 33 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Davanıın ikinci duruşmasının 4, 11 ve 24 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

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