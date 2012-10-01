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PKK'dan yeni bir 'Oslo' için 3 şart!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “İmralı ve Oslo’yla görüşmeler yapılabilir” sözlerine PKK'dan yanıt geldi.

01 Ekim 2012 19:56

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık, "Yeni bir Oslo"nun yaşanabilmesi için her şeyden önce samimiyet ve ciddiyete ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Bayık “Eğer yeni Oslo görüşmeleri olacaksa Kürt Halk Önderi için sağlık, güvenlik ve özgürlük talebini dikkate almak zorundalar. Yoksa Oslo’dan söz etmek samimiyetsizlik olur” dedi.

Örgüte yakın internet sitesinde yer alan haberlere göre Cemil Bayık, Azadiya Welat gazetesinde Kürtçe yayınlanan “Önce samimiyet ve ciddiyet” başlıklı “köşe yazısında”, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “İmralı ve Oslo’yla görüşmeler yapılabilir” açıklamasına değindi.
 
Bayık “ev hapsinden değil özgürlükten söz ettiklerini” belirterek, özetle “Eğer yeni Oslo görüşmeleri olacaksa sağlık, güvenlik ve özgürlük talebini dikkate almak zorundalar. Yoksa Oslo’dan söz etmek samimiyetsizlik olur. Çünkü Oslo görüşmeleri Kürt Halk Önderine gösterilecek yaklaşımdan ayrı ele alınamaz” dedi.
 

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