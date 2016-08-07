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PKK’dan tehdit: Savaş metropollerde yürütülecek

“Şehirlerde polisler eskisi gibi rahat yaşayamayacaklardır”

07 Ağustos 2016 20:59

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, "kuşkusuz Türk devletinin şehirleri yakıp yıkması, savaşı çok kirli hale getirmesi karşısında bir tarz değişikliğine gidildi" dedi. Bayık,  "Artık savaş dağ, ova, şehir demeden her tarafta yürütülecektir. Savaş artık dağ ile sınırlı değildir" diye konuştu.

ANF’ye konuşan Bayık, "Metropellerde yürütülecekti, yürütülmektedir" diyerek, "Nitekim sürekli polislerin öldürülmesi, şehirlerde çatışmaların olması bu gerçekliği ortaya koymaktır” ifadesini kullandı.

Bunun "yeni bir aşama" olduğunu söyleyen Bayık, “Artık şehirlerde devletin, polisin hakimiyetinin tam sağlandığı bir durum"un olmayacağını öne sürdü.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı, "Şehirlerde polisler eskisi gibi rahat yaşayamayacaklardır" dedi.

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