PKK'dan TAK'a: Eylemlerine derhal son ver

T24 - PKK, Taksim'deki saldırıyı üstlenen Kürdistan Özgürlük Şahinleri'ni (TAK) kınayarak, “TAK örgütünü, halkımızın özgürlük mücadelesine hizmet etmeyen bu tür eylemlere derhal son vermeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.



PKK eylemsizlik kararının bittiği gün meydana gelen patlamanın 'örgütle bir ilgisinin bulunmadığını' iddia etmişti. 31 Ekim Pazar günü Taksim Meydanı'nda 15'i polis, 17'si sivil 32 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyı PKK'ya bağlı TAK üstlendi. PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, Taksim saldırısını kınayan örgüt, TAK’a çağrıda bulunarak eylemlerine son vermeleri uyarısını yaptı.





Açıklamada özetle şöyle denildi;



"Daha önceden belirttiğimizi tekrar ediyoruz, ‘ne PKK'nın ne de bize bağlı herhangi bir örgütün böyle bir eylem ve planlaması asla söz konusu değildir. PKK, ilan edilen eylemsizliğe harfiyen uyacaktır. Bu eylem dışımızdaki bir grubun eylemidir."





PKK'dan TAK'a: Son vermezseniz, sizden hesap sorarız



Bu eylemi sürecin dışında kalan ve gelişen sürece anlam veremeyen, olgulara sadece kendi dar penceresinden bakan, yüzeysel ve dar bir bakış açısına sahip TAK örgütünün gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Her ne maksatla yapılmış olursa olsun, bu eylem barış çabalarını boşa çıkarmaya dönük bir girişimdir. Biz bu eyleme karar verenleri ve eylemi açıkça kınıyoruz. Ortaya çıkan sonuçtan ve özellikle sivil insanların zarar görmesinden derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. TAK örgütünü, halkımızın özgürlük mücadelesine hizmet etmeyen bu tür eylemlere derhal son vermeye çağırıyoruz. Son verilmemesi ve devam etmesi halinde hareketimizin bu girişimlere karşı kesin ve net tavır alarak hesap soracağını bilinmesini istiyoruz.





Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) nedir?



1999 yılında Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının ardından ortaya çıkan örgüt, eski PKK’lılar ve büyük şehirlerde yaşayan Kürt gençlerinden çoğunlukla oluşuyor. Genellikle turistik bölgelerde eylemler yapan TAK örgütü, 16 Temmuz 2005'te Kuşadası'nda bir otobüsün patlatılması sonucu 3'ü yabancı 20 kişi yaralandığı saldırıyı üstlendi. 5 Nisan 2006'da AKP'nin İstanbul temsilciğine saldırdı. 28 Ağustos 2006'da Marmaris'te ve Antalya'da saldırılar düzenledi ve bu saldırılarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. 22 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen, İstanbul 'un Halkalı ilçesinde askeri personel taşıyan otobüse uzaktan kumandalı bombayla gerçekleştirilen ve dört asker, bir sivilin öldürülmesiyle sonuçlanan eylemi üstlendi. 31 Ekim 2010 tarihinde İstanbul Taksim'de 32 kişinin yaralandığı saldırıyı olaydan 4 gün sonra üstlendi.





