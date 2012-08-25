PKK'dan Şemdinli Omurlu Taburu'na 2 günde 3'üncü saldırı

Şemdinli'de bir grup PKK'lı, bir haftada üç kez saldırdığı Omurlu Taburu'na bugün bir saldırı daha düzenledi.

PKK , Hakkari ’nin Şemdinli İlçesi’nin Derecik Beldesi’nde bulunan Omurlu Küyü’ndeki Omurlu Sınır Jandarma Tabur Komutanlığı’nın üs bölgelerine saldırı düzenledi.

2 günde 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı Omurlu Sınır Jandarma Tabur Komutanlığı’na saldıran PKK ’lıların bugünkü hedefi taburun üs bölgeleri oldu.

Üs bölgelerine roketatar, havan ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya askerler anında karşılık verdi. Saldırı ardından hava destekli operasyon başlatılırken, bölgede yer yer sıcak çatışmaların çıktığı belirtildi.

Bu arada Hakkari - Van Karayolu’nun 22. kilometresinde bulunan Kırıkdağ Köyü yakınlarında yola döşenen bir mayın tespit edildi. Askerlerin, yol arama, tarama çalışmaları sırasında tespit edilen mayın , karayolu trafiğe kapatıldıktan sonra yerinde patlatılarak imha edildi. İmha işleminin ardından da yol tekrar ulaşıma açıldı.

24 saatteki saldırı

Hakkari ’nin Şemdinli İlçesi’nin Derecik Beldesi’nde bulunan Omurlu Köyü’ndeki Omurlu Sınır Jandarma Tabur Komutanlığı’na PKK ’lılar dün de iki ayrı saldırı düzenlemişti. Omurlu Sınır Jandarma Tabur Komutanlığı'na önceki gün düzenlenen saldırıda ise 1 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Çukurca'da sınır birliğine havanlı saldırı

Şemdinli’nin Derecik Beldesi kırsalında operasyonlar devam ederken, bir grup PKK ’lı, bugün saat 14.00 sıralarında Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki 49’uncu sınır taşı yanındaki askeri birliğe havan toplu saldırı düzenledi.

Çukurca 20’nci Sınır Jandarma Tugay Komutanlığı’na bağlı olan birliğe yapılan saldırıya askerler, anında karşılık verdi. Yaklaşık 20 dakika boyunca bölgeden silah ve top sesleri duyulurken, Darsinki Tepesi’ndeki askeri birlikten de PKK ’nın Kuzey Irak ’taki Metina kampına doğru obüs topları ateşlendi.