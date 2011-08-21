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PKK'dan şehir terörü tehdidi

PKK'nın bir uzantısı olan, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK), TSK'nın Kandil'de yürüttüğü operasyonlara karşılık tüm Türkiye'de "savaş

21 Ağustos 2011 03:00

T24 - PKK'nın bir uzantısı olan, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK), TSK'nın Kandil'de yürüttüğü operasyonlara karşılık tüm Türkiye'de "savaş" ilan ettiğini açıkladı. Saldırıda asker-sivil ayırt edilmeyeceği bildirilirken, "Sivil ve turistler konusunda gösterdiğimiz hasiyet bu günden sonra geçersizdir” denildi.


Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre; PKK'nın uzantısı olan TAK yazılı bir açıklama yaparak saldırıya geçtiklerini duyurdu. Genelkurmay'ın Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik operasyonlarının "tahammül sınırlarını zorladığı" belirtilen açıklamada  Abdullah Öcalan üzerinde her geçen gün baskının daha da arttığı iddia edilerek şöyle denildi:


 "Artık bu günden sonra Türkiye de her türlü eylem yapma boyutunda TAK militanları olarak gereken cevabı eylemlerimizle ortaya koyacağız. Başkan APO’ ya, Halkımıza yapılanların bedelinin ne olduğunu tüm Türkiye ve Dünya kamuoyu görecektir. Şimdiye kadar gerek siviller, gerekse de turistler konusunda gösterdiğimiz hasiyet bu günden sonra geçersizdir" 


İran'ın da Irak'ın kuzeyindeki PKK'nın uzantısı olan PJAK'a yönelik operasyonlarına da değinilen açıklamada, "İran’ın Türkiye’deki tüm vatandaşları, ekonomik ve siyasi temsilcileri de hedef alacağı” belirtildi.



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