PKK'dan MHP mitingi öncesi 'sağduyu' çağrısı

T24-

Namık Durukan'ın Milliyet'te yayımlanan (6 Haziran 2011) haberi şöyle:Çağrıda, halka “Mitinge gitmeyin ama olay ve taşkınlık da çıkarmayın” uyarılarında bulunuldu. Diyarbakır’da 16 yıl önce, MHP’nin efsanevi kurucusu merhum Alpaslan Türkeş köy korucularının desteğinde miting düzenlemişti. Dağkapı Meydanı’nda bir kamyonun açık kasası üzerinde alanda bulunan yaklaşık 50 kişiye seslenen Türkeş’i, yüzlerce özel harekat timi ve korucular tüfekle korumuştu.