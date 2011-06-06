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PKK'dan MHP mitingi öncesi 'sağduyu' çağrısı

PKK, bugün Diyarbakır'da yapılacak MHP mitingi için “sağduyu” çağrısı yaptı.

06 Haziran 2011 03:00

T24- PKK, bugün Diyarbakır'da yapılacak MHP mitingi için “sağduyu” çağrısı yaptı.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yayımlanan (6 Haziran 2011) haberi şöyle:





Çağrıda, halka “Mitinge gitmeyin ama olay ve taşkınlık da çıkarmayın” uyarılarında bulunuldu. Diyarbakır’da 16 yıl önce, MHP’nin efsanevi kurucusu merhum Alpaslan Türkeş köy korucularının desteğinde miting düzenlemişti. Dağkapı Meydanı’nda bir kamyonun açık kasası üzerinde alanda bulunan yaklaşık 50 kişiye seslenen Türkeş’i, yüzlerce özel harekat timi ve korucular tüfekle korumuştu.

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