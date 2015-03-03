PKK'dan mahkum 71 yaşındaki Makbule Nine hastalıkla boğuşuyor

Dağa çıkan oğlu ve kızını bulmak için PKK ile görüşmesi nedeniyle hapse atılan 71 yaşındaki Makbule Özbek tansiyon, şeker ve diğer hastalıklarla boğuşuyor.

Diyarbakırlı Makbule Özbek, 1998 yılında dağa çıkan oğlu Nihat ile kızı Nilüfer’in peşine düştü. Bismil kırsalında PKK üyeleri ile görüşen Özbek’in, bir süre sonra evi basıldı. Özbek, “örgüte yardım ve yataklık yapmak”la suçlandı. İki yıl 3 ay cezaevinde yatan Özbek, örgüte yardımdan tutuklanan kızı Münevver ile Batman Cezaevi’nde aynı koğuşa düştü. Münevver Özbek, ardından annesi Makbule Özbek mevcut delil durumu göz önüne alınarak 2001’de tahliye edildi. Yerel mahkeme cezanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verdi. Ancak kararı temyiz eden savcılık, Özbek’in örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanmasını talep etti. Yargıtay’ın yerel mahkeme kararını bozması üzerine Makbule nine, 2009’da örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis aldı.



Durumu kötüleşti



Burcu Karakaş'ın Milliyet'te yayımlanan habere göre, Makbule nine, 22 Nisan 2014’te göz tedavisi için gittiği özel bir hastane çıkışında evlerinin önünde bekleyen polisler tarafından 2 yıl 5 aylık hapis cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Resmi kayıtlara göre 64 yaşında gözüken, ancak nüfusa geç kayıt olduğu için 71 yaşında olan Makbule Özbek, geçen sene Nisan ayından bu yana Diyarbakır Cezaevi’nde yatıyor.

Oğlu Özgür Özbek, annesinin durumu hakkında şunları söyledi:

“Annemin kronik hastalıkları devam ediyor. Böbreklerinde kist var, şekeri çok yüksek. Geceleri uyuyamama problemi var. Geçtiğimiz günlerde durumu kötüleşti. En son tansiyonu yükselince gece revire kaldırmışlar. Dilaltı ilaç verip tansiyonunu düşürmüşler. Cezaevi koşulları, yaşının ilerlemesi nedeniyle içeride kalmasına uygun değil. Tedavi için tam teşekküllü hastanede gerekiyor. Hasta tutsaklarla ilgili bir düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz.”