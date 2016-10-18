T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK’dan ‘kayyım’ tehdidi: Bundan sonra bu kişileri affetmeyeceğiz!

“Siyasetçi adı altındakilere karşı yürütülen bu eylemler devam edecek”

18 Ekim 2016 20:55

KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan, Kurdsat News televizyon kanalına yaptığı açıklamada kayyımlarla ilgili tehditte bulundu. Karayılan, “Bundan sonra bu kişiler affedilmeyecek” dedi.

ANF'de yer alan habere göre Karayılan’ın kayyımlarla ilgili açıklamasından bir kısım şöyle:

"​Şimdi belediyelere kayyum atayarak el koydular değil mi? Belediyelerde görevlendirilen kayyumların ilk görevleri belediyelerde Kürt kültürünü yaşatacak kurumları kapatmak oldu. Kürtçe ders veren okulları kapatıyorlar.  

"AKP insanları kontra örgütlenmesi gibi kullanıyor. Gerillanın hedeflediği de kontra faaliyetleri içinde olanlardır. Bunlar siyasetçi değildir. Türk devletinin kuyrukçuluğunu yapıyorlar. Artık bundan sonra gerilla bu kişileri affetmeyecek. Halkımız bunu bilmelidir. AKP gölgesinde siyasetçi adı altındaki kontralara, faaliyet yürütenlere karşı eylemler devam edecek.”

ETİKETLER

murat karayılankayyımkayyumpkkkckakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24