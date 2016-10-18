PKK’dan ‘kayyım’ tehdidi: Bundan sonra bu kişileri affetmeyeceğiz!

KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan, Kurdsat News televizyon kanalına yaptığı açıklamada kayyımlarla ilgili tehditte bulundu. Karayılan, “Bundan sonra bu kişiler affedilmeyecek” dedi.

ANF'de yer alan habere göre Karayılan’ın kayyımlarla ilgili açıklamasından bir kısım şöyle:

"​Şimdi belediyelere kayyum atayarak el koydular değil mi? Belediyelerde görevlendirilen kayyumların ilk görevleri belediyelerde Kürt kültürünü yaşatacak kurumları kapatmak oldu. Kürtçe ders veren okulları kapatıyorlar.

"AKP insanları kontra örgütlenmesi gibi kullanıyor. Gerillanın hedeflediği de kontra faaliyetleri içinde olanlardır. Bunlar siyasetçi değildir. Türk devletinin kuyrukçuluğunu yapıyorlar. Artık bundan sonra gerilla bu kişileri affetmeyecek. Halkımız bunu bilmelidir. AKP gölgesinde siyasetçi adı altındaki kontralara, faaliyet yürütenlere karşı eylemler devam edecek.”