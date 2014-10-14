T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'dan karakollara saldırı girişimi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca Hudut Tabur Komutanlığı'na da PKK'lılar tarafından taciz ateşi açıldı

14 Ekim 2014 11:56

PKK, Tunceli'nin Geyiksuyu köyündeki karakolla, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca Hudut Tabur Komutanlığı'na saldırı girişiminde bulundu. Çatışmalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bingöl kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Geyiksu köyünde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ile Geyiksuyu Jandarma Karakolu Komutanlığı binalarına ve üs bölgelerine sızmak isteyen bir grup PKK'lı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Askerler 3 ayrı noktadan yoğun havan topu atışıyla karşılık verince PKK'lılar ormanlık alana doğru kaçtı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, saldırı girişimi 18.30 sıralarında gerçekleşti. Tabur komutanlığı ve jandarma karakolunun üs bölgelerinde bulunan mevzilerine sızmaya çalışan kalabalık bir grup, termal kameralar ve nöbetçi askerler tarafından fark edilince çatışma çıktı. PKK'lılar uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Karakol ve taburda görevli askerler ise PKK'lılara ağır makinalı ve uçaksavarlar ile karşılık verdi.

PKK'lıların bulunduğu üç bölge yoğun ateş altına tutuldu. PKK'lılar ormanlık alana doğru geri kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Çatışmanın ardından Tabur komutanlığı ile Jandarma Karakol Komutanlığı'nda güvenlik en üst seviyeye çıkarılırken, Tunceli genelindeki diğer karakollar saldırı yapılabileceği ihtimaline karşı uyarıldı.

 

Dağlıca karakoluna taciz ateşi

 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca Hudut Tabur Komutanlığı'na da PKK'lılar tarafından taciz ateşi açıldı.

Saldırıya güvenlik güçlerince anında karşılık verildi.

Koordinatları belirlenen bölge, angajman kuralları gereği Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları tarafından ateş altına alındı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. 

ETİKETLER

dağlıcakarakolpkkgirişimhakkari

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24