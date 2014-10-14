PKK'dan karakollara saldırı girişimi

PKK, Tunceli'nin Geyiksuyu köyündeki karakolla, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca Hudut Tabur Komutanlığı'na saldırı girişiminde bulundu. Çatışmalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bingöl kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Geyiksu köyünde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ile Geyiksuyu Jandarma Karakolu Komutanlığı binalarına ve üs bölgelerine sızmak isteyen bir grup PKK'lı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Askerler 3 ayrı noktadan yoğun havan topu atışıyla karşılık verince PKK'lılar ormanlık alana doğru kaçtı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, saldırı girişimi 18.30 sıralarında gerçekleşti. Tabur komutanlığı ve jandarma karakolunun üs bölgelerinde bulunan mevzilerine sızmaya çalışan kalabalık bir grup, termal kameralar ve nöbetçi askerler tarafından fark edilince çatışma çıktı. PKK'lılar uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Karakol ve taburda görevli askerler ise PKK'lılara ağır makinalı ve uçaksavarlar ile karşılık verdi.

PKK'lıların bulunduğu üç bölge yoğun ateş altına tutuldu. PKK'lılar ormanlık alana doğru geri kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Çatışmanın ardından Tabur komutanlığı ile Jandarma Karakol Komutanlığı'nda güvenlik en üst seviyeye çıkarılırken, Tunceli genelindeki diğer karakollar saldırı yapılabileceği ihtimaline karşı uyarıldı.

Dağlıca karakoluna taciz ateşi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca Hudut Tabur Komutanlığı'na da PKK'lılar tarafından taciz ateşi açıldı.

Saldırıya güvenlik güçlerince anında karşılık verildi.

Koordinatları belirlenen bölge, angajman kuralları gereği Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları tarafından ateş altına alındı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.