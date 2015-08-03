PKK'dan HDP'ye 'halkın içine çekil' çağrısı

PKK'nın Avrupa'daki yayın organı Yeni Özgür Politika'da Selahattin Erdem mahlasıyla yazan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan HDP'ye "Halkın içine çekilme" çağrısı yaptı.

Milliyet'te yer alan habere göre, "AKP ve MHP el ele vererek HDP’yi sindirmek için her türlü saldırıyı ölçüsüzce yürütmektedir" diyen Kalkan devamında önerisini şöyle açıkladı:

"Bu durumda HDP için tek yol kalmaktadır: Halkın içine çekilmek ve yerelden demokrasiyi inşa etmek! Zaten demokrasinin gereği de kendi kendini yönetmek değil midir? HDP bunu yapar mı, yapmaz mı, kuşkusuz biz bilemeyiz. Ancak düşük AKP hükümetinin 'Herkes benim emrime göre hareket edecek' biçimindeki dayatmasına karşı yapılması gereken tek doğru şeyin, yerelden herkesin, tüm köy, mahalle, kasaba ve şehirlerin 'Biz kendi kendimizi yönetmek istiyoruz' diyerek irade beyanında bulunması olduğu açıktır. Aslında gerçek demokrasi ve tek doğru demokratik tutum budur."

HDP'nin kapatılması çağrısı yapıldığı günlerde Kalkan'In önerisi dikkat çekti.