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PKK'dan haraç talimatı!

Suriye, İran, Irak, Türkiye ve Avrupa'da aralıksız devam eden operasyonlar nedeniyle kadro ve finansman kaynakları ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın "para sorunu" yaşad

03 Mart 2010 02:00

T24 - Suriye, İran, Irak, Türkiye ve Avrupa'da aralıksız devam eden operasyonlar nedeniyle kadro ve finansman kaynakları ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın "para sorunu" yaşadığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütünün yaşadığı parasal sorunları aşmak için paravan dernekleri aracılığıyla özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan Kürtlere yönelik "aidat", "bağış", "vergi", "yardım" adı altında başlatacağı para toplama kampanyalarının yanı sıra Kürt kökenli iş yeri sahiplerinden aldığı "haraç" miktarını da artırma yönünde çalışma başlatıldı.

Terör örgütünün elebaşı Murat Karayılan'ın imzasını taşıyan ve "acil" koduyla Avrupa'daki kadrolara iletilen bir talimatta, örgüte yönelik operasyonlar sonrasında ekonomik kriz yaşandığı belirtilerek, "bir örgüt mensubunun yıllık maliyetinin 1150 avro olduğu" ifade edildi. Talimatta, "geçen sene başlayan ve bu yıl da devam eden yoğun operasyonlar nedeniyle ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşandığı ve herkesin üzerine düşen fedakârlığı göstermesi gerektiği"ne yer verildi.

Terör örgütünde yaşanan parasal sorunların aşılabilmesi amacıyla Avrupa ülkelerinde acil olarak para toplama kampanyaları düzenlenmesi ve katılımın yoğun olması için çaba gösterilmesini isteyen Murat Karayılan'ın, özellikle iş yeri sahibi Kürtlerin bu kampanyaya katılmaları için "her türlü tedbirin alınması" ve toplanacak paraların zaman kaybedilmeden Kandil'e aktarılması yönünde talimat verdiği belirlendi.

Terör örgütü elebaşı Karayılan'ın talimatın son bölümünde ise geçen yıl Avrupa sorumlularının finansman temininde olduğu gibi örgüte kadro aktarımı konusunda da başarısız oldukları ifade edilerek, örgüte katılım konusunda ailelere yönelik özellikle örgütün yayın organlarından yararlanılmasının da istenildiği kaydedildi.



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