PKK'dan Fransa'ya misilleme tehdidi

KCK Fransa devletini, “Kürtlere karşı izlediği düşmanca politikayı terk etme” çağrısı yaparak aksi halde misilleme hakkını kullanacağını söyledi.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Yazılı olarak yapıldığı belirtilen açıklamada Fransa “komploya ortak olmakla” da suçlandı.

Bildiride, "Aksi takdirde Kürdistan özgürlük hareketi ve Kürt halkı misilleme hakkını kullanacak ve Fransa devletinin çıkarlarına dönük kararlar almak zorunda kalacaktır" ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Brüksel ve Strasbourg kulislerindeki lobi faaliyetleriyle tanınan Adem Uzun, geçtiğimiz hafta sonu Fransız polisi tarafından Paris'te bir kafede gözaltına alınmıştı.