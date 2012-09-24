PKK'dan Foça itirafı: Çiftçileri bizi gördükleri için vurduk

İzmir'in Foça İlçesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştirenlerden olduğu belirtilen 'Memyan' kod aldı Yunus Çiçek'in ifadesi, olayın hemen öncesinde 3 köylünün nasıl öldürüldüklerine ilişkin ayrıntıları ortaya çıkardı.

Foça patlamasının zanlısı olarak gözaltına alınan Yunus Çiçek, köylülerden Bahri Şirin’i, kendilerini sazlıklar arasında gördüğü için, diğer ikisini ise üzerlerindeki kan lekelerini farkettikleri için kurşunlayarak öldürdüklerini anlattı. Örgüt yöneticilerinden kesinlikle sağ yakalanmamaları yönünde talimat alan PKK ’lıların sahte kimliklerini ise “Suriyeli Ahmet” olarak tanınan kişinin hazırladığı açıklandı.

Foça’da 9 Ağustos’ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Foça Deniz Üs Komutanlığı Amfibi Görev Grup Komutanlığı’na ait servis otobüsünün geçişi sırasında iki ayrı patlama meydana gelmiş, ulaştırma er Özkan Ateşli olay yerinde, Ulaştırma Uzman Çavuş Hakan Furkan Özmen de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Patlamada, 12 kamu görevlisi de yaralanmıştı.

Patlamadan önce üç köylüyü öldürmüşler

Patlamanın ardından polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde, PKK ’lıların kullandığı naylon poşet, pet su şişesi ile bombanın güç kaynağını oluşturan, infilak sırasında da zarar görmeyen, birbirlerine bantla sabitlenmiş pillerin üzerinde parmak izleri bulundu.

Şanlıurfa ’nın Viranşehir İlçesi’nde geçen 2 Eylül’de polislerle çıkan silahlı çatışmada ‘A.B.’ adına düzenlenmiş sahte kimlikli Burhan Bozkurt ölü, Yunus Çiçek de yaralı yakalandı. 2 PKK ’lının parmak izleri, Foça’daki patlama bölgesinden elde edilenlerle aynı çıktı.

Bombalı saldırıdan 3 gün önce aynı bölgede öldürülen çiftçiler Yusuf Kafalı, Zekeriya Toksöz ve Bahri Şirin’in de aynı kişilerce öldürüldüğü belirlendi. İzmir polisinin düzenlediği operasyonlarda da yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 6 kişi tutuklandı.

Üç köylü cinayetini anlattı

Bombalı saldırının ardından 20 gün dağlarda dolaştıktan sonra önce Adana ’ya giden, ardından da geçtikleri Şanlıurfa ’da yaralı olarak yakalanan Yunus Çiçek, saldırının yanı sıra Foça’da üç masum köylüyü öldürmelerini de soğukkanlılıkla anlattı.

Yunus Çiçek ifadesinde, köylüleri öldürdükleri anları, şöyle anlattı:

"Foça’da gerçekleştireceğimiz saldırı öncesi saklanmak amacıyla Gediz Ovası mevkiinde bulunuyorduk. Burada kamışların arasında saklanacaktık. Daha tam olarak saklanmadan önce köylülerden biri bizi gördü. Bu köylü bize ’Ne yapıyorsunuz burada’ diye sorunca biz de kendisine tarlada çalışmak için geldiğimizi ve dinlendiğimizi söyledik. Daha sonra bu köylü yanımızdan ayrıldı. Bu olay gece vakitlerinde oldu. Ertesi gün gündüz öğle saatlerinde bizi kamışların içinde gören bir köylü yanımıza geldi. Köylü bizi görür görmez Burhan Bozkurt hemen başına 2-3 el sıktı. İlk sıktığında kendi tabancası ile sıktı. 2’nci ve 3’üncü sıkmasında ise benim tabancamı kullandı. Ölen köylünün cesedini saklamak için kamışların arasına gömüyordum. O sırada Burhan Bozkurt bana ’Ben su almaya gideceğim’ dedi. Su getireceği sırada yine köylüler onu görmüş. Benim yanıma geldikten sonra söylediğine göre 2 köylüyü daha vurmuş. İlkine sıkarken üzerine kan bulaşmış. Diğer iki köylü onu bu şekilde gördüğü için onları da vurmuş. Daha sonra sularla birlikte yanıma geldi. Suları çantamıza koyup oradan ayrıldık."

'Sağ yakalanmayin' talimatı

Çiçek, ayrıca yine ifadesinde, örgüt yöneticilerinden kesinlikle sağ yakalanmamaları konusunda talimat aldıklarını, ayrıca kullandıkları sahte kimlikleri ve ehliyetleri ise önceden fotoğraflarını çeken ’Suriyeli Ahmet’ olarak bildikleri terör örgütü elemanının hazırladığını da söyledi.

'Uludere' tepkisi

Öte yandan, öldürülen 3 köylünün yakınları, Uludere ’de hava saldırısı sonrasında öldürülen köylüler için tepkilerini dile getiren sivil toplum örgütlerinin, partilerin ya da kurumların, kendileriyle hiçbir bağlantıya geçmediğini, ayrıca bu cinayetlere karşı hiçbir tepkinin olmadığını belirterek, bu durumu anlayamadıklarını dile getirdi.