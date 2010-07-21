-PKK'DAN DOĞALGAZ BORU HATTINA SABOTAJ DOĞUBAYAZIT (A.A) - 21.07.2010 - Ağrı Valisi Ali Yerlikaya, Doğubayazıt ilçesindeki doğalgaz boru hattında dün meydana gelen patlama ile ilgili '' İran-Ankara Botaş Doğalgaz boru hattının 27. kilometresinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapıldığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir'' dedi. Vali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: ''21 Temmuz 2010'da saat 00.20 sıralarında, Doğubayazıt ilçesi Hasankeyf Mahallesi Deprem konutları bölgesinden geçen İran-Ankara BOTAŞ doğalgaz boru hattının 27. kilometresinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapıldığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda kısa süreli bir yangın çıkmış, İran Ankara hattında doğalgaz akışı kesilmiştir. Güvenlik kuvvetlerince olayın oluş şeklini aydınlatıcı çalışmalara başlanmıştır.'' Patlamada, herhangi can kaybının olmadığını ifade eden Vali Yerlikaya, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam edildiğini bildirdi.