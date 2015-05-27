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PKK’dan Dağlıca’daki askeri birliğe havan ateşi

Genelkurmay Başkanlığı'nin internet sayfasından açıklamada bulunuldu

27 Mayıs 2015 22:07

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ndeki Irak sınırında bulunan Dağlıca Bölgesi’nde konuşlu askeri birliğe havan ateşi açıldığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sayfasında, "Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’nci Hudut Alay Komutanlığı (Yüksekova / Hakkari) Dağlıca Üs Bölgesine bir atım havan atışı yapılmak suretiyle silahlı saldırıda bulunulmuştur. Üs bölgesi’nde bulunan unsurlarımız tarafından derhal ateşle karşılık verilmiştir" denildi.

Saldırıda hasar veya zayiat olmadığı, bölgede güvenlik önlemlerinin arttırıldığı gözetleme faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.

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