PKK'dan cemaat okulları ve 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasına tepki

PKK’lı Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin, Gülen cemaati bünyesindeki dershane ve okullar ile kız çocuklarının okula gönderilmesi amacıyla yürütülen "Haydi Kızlar Okula" kampanyasını hedef aldı. Hüseyin, “Gülen dershanelerinde Kürt çocuklarını devşiriyorlar. Kürt çocuklarını tarihlerinden, kimliklerinden koparma, Kürtlüğü öldürme gibi uzun vadeli hedefleri var. Kürt çocuklarını Türkleştirmek için okul açıyorlar. Asimilasyonu yaygın hale getirmek için kampanyalar başlattılar; ‘haydi kızlar okula’ gibi…” dedi.

Nuçe TV’de Örümcek Ağı programına katılan Fehman Hüseyin, Kürt ailelerine seslenerek, çocuklarına sahip çıkmalarını söyledi.

Fırat Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Hüseyin, “Gülen dershanelerinde Kürt çocuklarını devşiriyorlar. Kürt çocuklarını tarihlerinden, kimliklerinden koparma, Kürtlüğü öldürme gibi uzun vadeli hedefleri var” dedi. Hüseyin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürt çocuklarını Türkleştirmek için okul açıyorlar. Asimilasyonu yaygın hale getirmek için kampanyalar başlattılar; ‘haydi kızlar okula’ gibi… Çünkü Kürdistan’da kadınlar anneler Kürtlüklerini koruyan kesimdir. Çocuklarıyla Kürtçe konuşuyorlar. Şimdi bu kampanyalar bir asimile yöntemi olarak geliştiriliyor, yani asimilasyonun merkezinde kız çocukları var.

Yatılı okullar da çocukların düşürülüşlerinde temel yerlerdendir. Bir diğer yer de özel okullardır. Örneğin Hakkâri’de Kız Meslek Liseleri açılmış durumda. Şimdi bu gibi yerler esas ajanlaştırma yerleridir. Şırnak’ta da böyle bir yer var. Ajanlaştırmayı böyle yerlerde yapıyorlar. Emniyet, öğretmen, müdür adı altında bu işleri yapıyor. Örneğin yurtsever bir ailenin kızı okula gidiyor. O kızın bu tür yerlere gitmesini teşvik ediyorlar. Bazı erkekler var, polise bağlı serserilik yapıyor. Mesela Hakkâri’de onlara bağlı bir erkek şebekesi var. Birbirlerinden ayrı gibi görünüyorlar ama hepsi polisle bağlantılıdırlar. Aralarında Dumanlar var, Sadullah Kıskan var, bu çetenin başı gibiydi.”

‘Kürt gençleri asimile ediliyor’

“Dershaneler yoluyla Kürt gençlerini asimile ediyorlar” diyen Hüseyin, “Özellikle Fethullah Gülen’in Kürdistan’daki dershaneleri bunu amaçlıyor. Din ve iyi bir okul okuma adı altında Kürt insanını kendi toplumsal değerlerinden, Kürtlüklerinden koparıyorlar. Orada insanlarımızı polis yapıyor, devlet adamı haline getiriyor ve ajanlaştırıyorlar. Kötü işlere bulaştırıyorlar. Çocukları kendi özünden çıkarıp, deyim yerindeyse ‘devşiriyorlar’ ve böylece kendi karşıtları haline getiriliyorlar” diye konuştu.

‘Kürt aileler de sorumlu davranmıyor’

Fehman Hüseyin, devletin aileleri hedef aldığını savunarak, “AKP hükümeti döneminde Kürt diline, toplumsallığına ve ailelere dönük geliştirilen tahribatlar hiçbir hükümet döneminde gerçekleştirilmemiştir. Zaten amaç, Kürtleri eritip, toplumsallığından çıkarmaktır. Bu planı çok uzun vadeli, planlı yürütüyor. Devlet aileleri hedef alıp, aile ilişkilerini bozuyor. Bizim ailelerimiz de sorumlu davranmıyorlar. Birçok ailemiz çocuklarını iyi terbiye etmiyor, onlara yol göstermiyor. Kürdistan’daki birçok aile çok fazla çocuk dünyaya getiriyorlar ama bu çocukları devlete teslim ediyorlar. Bir aile çocuğunu okula, devlete teslim ediyorsa, yatılı okullara gönderip, asimilasyona tabi tutulmasını bekleyip, Fethullahçıların dershanelerine gönderiyorsa bu kuzuyu kurda teslim etmek olur. Bazı aileler çocuklarımız takip etmesinler etkilenip gidip gerillaya katılırlar diye Kürt kanallarını bile izletmiyorlar. Ama çocukları gidip kötü alışkanlıklar, ahlak dışı şeyler içerisine girip, örf-adetlerimize ters düşüyorlar. Ailenin, anne-babaların burada çok büyük bir sorumluluğu var.” dedi.