PKK'dan Belçika'ya bombalama tehdidi

T24 - Terör örgütü PKK, 4 Mart'taki geniş çaplı operasyonlarda birçok üst düzey yöneticisini gözaltına alan Belçika'yı bombalı saldırılarla tehdit etti.



Fortis'in satılmasının ardından AG Sigorta adıyla faaliyet gösteren sigorta birimine dün gönderilen PKK imzalı faksta, bu hafta içinde Brüksel'de birçok binanın bombalanacağı tehdidinde bulunuldu.



Belga ajansının haberine göre, saldırı ihtimaline karşı Brüksel'deki bazı emniyet müdürlükleri ve çevresinde bomba araması yapılarak, ilave güvenlik önlemleri alındı.



PKK imzalı tehdit faksı incelemeye alan polisin, metin analizi yaparak, "tehdidi güvenilir bulmadığı, fakat tetikte kalmayı sürdüreceği" belirtildi.



Belçika'da geçen hafta terör örgütü PKK ve bağlı kuruluşlarına yönelik geniş çaplı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alınmıştı.



Zanlılardan bazıları sorgusunun ardından serbest kalırken, gözaltındaki 8 terör örgütü üyesi hakkındaki kararın bugün açıklanması bekleniyor.



Gözaltındaki teröristler arasında, örgütün üst düzey Avrupa yöneticilerinden, kapatılan DEP'in eski milletvekilleri Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar ile birlikte Charleroi'da yakalanan Naim Acar, Brüksel'de ele geçirilen Ali Gülmez ve Bezari Adıgüzel, Anvers'de gözaltına alınan Nuri Alim ve Suriye uyruklu Abdusselam Mustafa bulunuyor.







