PKK'dan ateşkes için 3 koşul

T24- TSK, PKK’ya yönelik operasyonları hızlandırırken, Kandil Dağı’ndaki PKK terör örgütünün önde gelen isimlerinden Murat Karayılan, The Economist aracılığıyla yeni bir "ateş-kes" için koşullarını duyurdu. Karayılan, bu koşulları "Öcalan’ın, tecridine son verilerek ev hapsinde tutulması, tüm askeri operasyonların durdurulması ve tutuklanan BDP’lilerin tahliye edilmesi" olarak sıraladı.

İngiliz The Economist dergisi, son sayısında "Bitmeyen kavga" başlığıyla Kandil kaynaklı bir habere de yer verdi. PKK’nın 20 yılı aşkın bir sürede Kandil dağlarına yerleştiğine dikkat çeken dergi, NATO’nun en büyük ikinci ordusu olan TSK’nın o zamandan beri PKK’yı bölgeden çıkartmaya uğraştığını kaydetti.

-"PKK DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR SIKIŞTIRILDI"-

Son bir ay ordu ile PKK arasındaki çatışmaların tırmandığını kaydeden dergi, "PKK’nın daha önce hiç olmadığı kadar sıkıştırıldı" dedikten sonra Türkiye’nin PKK ile mücadelede son yıllarda ABD ile istihbarat paylaştığını, Kürt bölgesel yönetimi ile ilişkileri onardığına dikkat çekti.

Ancak dergi, "PKK’nın sahadaki en üst düzey komutanı" olarak nitelediği Murat Karayılan’ın, "Ne en ileri teknolojinin ne de en iyi donatılmış ordunun kendilerini bölgeden çıkartabileceğini" söyleyerek övündüğünü belirttiği haberinde, PKK’ya katılmaların sürdüğünü kaydederek, "Türkiye’nin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün bunları biliyor. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da, silahları tek başına PKK’yı yok edemeyeceğini defalarca söyledi" diye yazdı.

Türk hükümetinin "Kürt açılımı"nın, Türkiye’ye "barış grubu"nun gelişinin yarattığı tepkilerin ve "Tokat saldırısının sonucunda askıya alınmasına da değinildiği haberde, "O zamandan beri Başbakan Erdoğan, PKK ve en büyük Kürt partisi BDP’yi sorumlu tutuyor. BDP’nin, Sayın Erdoğan’ın desteğindeki Anayasal değişikliklerini desteklemeyi reddetmesi de, sadakatsizliğinin bir kanıtı olarak görülüyor" denildi.

Ancak birçok gözlemcinin, Tokat saldırısının, "barışı sabote etmek isteyen şahin PKK’lılarca sahne konulduğuna" inandıklarını, bunun da, PKK’da bölünmelerde olduğunun işareti olarak değerlendirildiğini kaydeden dergi, bunun da Batılı istihbarat kaynaklarınca doğrulandığını yazdı.

-"SIRADAN KÜRTLERİN PKK’YA DESTEĞİ AZALIYOR ANCAK AKP’DEN DE UZAKLAŞIYOR"-

The Economist, PKK’da bölünme savının da, "ılımlı olarak görüldüğü" dediği Karayılan tarafından yalanladığını kaydetti. Bu arada, haberde Karayılan’ın, 2009 ilan ettikleri tek taraflı "ateş-kes"in devam ettiğini söylerken, PKK’nın Türk ordusunun saldırısının altında olduğu için eylemlerini hızlandırdığını ifade ettiğine dikkat çekilerek, "Ancak onun da çok çelişkileri var" ifadesi kullanıldı.

The Economist, "Sıradan Kürtlerin PKK’ya olan desteği belki azalıyor ancak onlar da Sayın Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) de uzaklaşıyorlar" görüşünü de dile getirdi.