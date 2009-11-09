PKK’dan AKP'ye 10 Kasım eleştirisi

T24 - Örgütün üç numarası, MHP ve CHP’nin tavrını destekledi: Türkiye toplumunun yas tuttuğu gün demokratikleşmeyi tartışmak tehlikeli. PKK’nın Kandil’deki yöneticilerinden Duran Kalkan, Kürt açılımının zamanlamasını eleştirdi: 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü. Türkiye toplumu doğal olarak yasta. Böyle duyarlı bir günde, Meclis’te açılım konuşulursa sadece ırkçı şoven salvolar atılır... CHP lideri Baykal ve MHP lideri Bahçeli de demokratik açılımın 10 Kasım’da Meclis’e getirilmesini ‘manidar’ bulmuşlardı: Yoksa Başbakan birilerine bir şeyleri yaptık diye belli bir tarihte söz mü verdi? 10 Kasım niye seçildi?



Taraf gazetesinin haberine göre hükümetin demokratik açılımı Meclis Genel Kurulu’nda 10 Kasım’da görüşme kararına CHP ve MHP’den sonra PKK’dan da itiraz geldi. PKK yöneticisi Duran Kalkan, 10 Kasım’ın Atatürk’ün ölüm yıldönümü olduğunu belirterek, “Meclis’in o gün toplanması provokasyon olur. Türkiye toplumu doğal olarak yas tutuyor. Mustafa Kemal’i anma törenleri yapılıyor. Böyle bir günde Meclis nasıl Kürt sorununu tartışabilir, demokratikleşmeyi tartışabilir” dedi.



Provokasyon olur



Demokratik açılım görüşmelerinin 10 Kasım’da yapılmasına itiraz edenler arasına PKK da katıldı. Örgütün üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan, Fırat Haber Ajansı’nda yer alan röportajında, demokratik açılımla ilgili görüşme tarihinin 10 Kasım’a denk gelmesinin “provokasyon amacı taşıdığını” savundu. Kürt sorunuyla ilgili Meclis’te yapılacak olan görüşmelerin tarihinin defalarca ertelendiğini iddia eden Duran Kalkan, şunları söyledi: “Dikkat edilirse şimdi diyorlar ki 10 Kasım’da olacak. Bu yaklaşım başlı başına bir provokasyondur. Çünkü 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm günü. Türkiye toplumu doğal olarak yas tutuyor. Mustafa Kemal’i anma törenleri yapılıyor. Böyle bir günde Meclis nasıl Kürt sorununu tartışabilir, demokratikleşmeyi tartışabilir. Eğer öyle bir şey gündeme getirilirse, böyle duyarlı olunan bir günde sadece ırkçı şoven salvolar atılır. Eğer öyle olacaksa, besbelli ki bu çok tehlikelidir.”



‘Bu iş AKP’yle olmaz’



Duran Kalkan, hükümete yönelik sert eleştiriler de yönelttiği konuşmasında “AKP’yle bu işin olmayacağına, yürümeyeceğine herkes kanaat getirdi” dedi. PKK’nın AKP karşıtı olmadığını da iddia eden Kalkan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hiç kimse sözlerimizi yanlış anlamamalı. Biz fanatik AKP karşıtı değiliz. Bu sözlerden dolayı öyle anlaşılmamalıyız. Bırakalım karşıt olmayı, yıllardır hareket olarak AKP’ye şans tanıdık, fırsat verdik. Demokratik siyasî çözümler getirmesini istedik. Bazı çevreler diyorlar ki, bakın Kürtçe konuşuluyor, televizyonda Kürtçe yayın yapılıyor, bunları AKP getirdi. Böyle sanmak gerçekleri anlamamaktır.”



Baykal AKP’ye sert çıkmıştı



Demokratik açılım görüşmelerinin 10 Kasım’da yapılmasına en sert muhalefet CHP lideri Deniz Baykal’dan gelmişti. AKP’ye “gizli gündemin mi var” suçlaması yönelten Deniz Baykal, şunları söylemişti: “Açılımın, Atatürk’ün ölüm gününde getirilmesinin derin bir anlamı var mı soruyorum. Birisi bilerek bir şey mi ima etmeye çalışıyor? ‘Atatürk artık aramızdan ayrıldı, şimdi biz bunları yapabiliriz mi’ demek istiyor? Eğer öyleyse, bunun anlamını hep beraber tespit ediyoruz. Eğer bu açılım TBMM’ye gelecekse, Türk bayrağının yarıya indiği bir gün getirilmiş olmasının da çok özel bir anlamı vardır. Türk bayrağının yarıya indirildiği bir günde, Mecliste biz bu açılımı konuşacağız.’’

10 Kasım tarihine itiraz edenler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı. Bahçeli, “Cumhuriyetimizin kurucusunun ölüm yıldönümünde, Cumhuriyet varlığının tartışılacak olması dikkat çekici ve düşündürücüdür” açıklaması yapmıştı.