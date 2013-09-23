PKK'dan '2. Silvan' uyarısı: Bir saldırının altyapısı hazırlanıyor

PKK'nın üst düzey isimlerinden Murat Karayılan ve Bahoz Erdal, çekilmenin neden durduğuna ilişkin açıklamalar yaparak “hükümet bize güven vermedi” dedi.

Avrupa'da PKK ile aynı çizgide yayın yapan Sterk TV'ye konuşan KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan, çözüm sürecini ve çekilmenin durdurulması kararını değerlendirdi.



Karayılan, çözüm süreci başlamadan önce İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın kendilerine 20 sayfalık mektup gönderdiğini anlatırken, şöyle dedi:



“Bu mektupta çözüm süreci aşama aşama olarak belirtilmişti. Mektup, adata sorunun çözümü için bir yol haritasıydı. Hangi aşamada kimlerin ne yapacağı nasıl adımlar atılacağı belirtilmişti. Aynı mektup, hükümete de verilmişti. PKK olarak biz bunu kabul ettik ve süreç başladı. Söz konusu mektubu hükümet de kabul etmişti. Gelinen aşamada hükümetin çözüm için zihinsel bir altyapısının olmadığını gördük. Çekilme konusunda söyledikleri rakamların hiçbiri doğru değil. Biz savaşı durdurduk, güçlerimizi çektik, onlar başta hasta olmak üzere tutuklu ve hükümlü siyasetçileri bırakacaktı, demokratik siyasin önünü açacaklardı. Ama hiç birini yapmadılar."

Karayılan: Süreç kritik bir aşamadadır

PKK'lı Murat Karayılan, hükümetin kendilerini inandıracak ve umutlandıracak küçük bir adım dahi atmadığı için çekilmeyi durdurma kararı aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Kürt sorunu büyük bir sorundur olaya basit yaklaşamazsınız. 'Ana dilde eğitim olamaz' diyorsanız bu sorunu çözemezsiniz. Öcalan’ın durumu ve şartları öyle olmaz, tutuklu siyasetçiler varken sorun çözülemez. Biz bir halkız ve haklarımızı istiyoruz. Sorunun çözümü için ciddi hiçbir adım atılmadı. Süreç kritik bir aşamadadır. Bu konuda demokratlar ve sivil toplum kuruluşları hükümeti uyarmalıdır. Biz niye bütün güçlerimizi çekmedik, bize güven vermediler. Savaş hazırlığı yaptılar. AKP bizi bu kararı almaya mecbur bıraktı."

‘Silvan saldırısı gibi bir saldırının altyapısı hazırlanıyor’

PKK'lı ‘Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin ise, çözüm sürecinde tek taraflı adım atmanın sorunu çözmediğini bir daha gördüklerini belirterek, "Karadeniz'den, Amanos'lardan kimsenin beklemediği bir şekilde güçlerimizi çektik. Kimsenin bizden beklemediği adımları attık. Ancak, bundan sonra PKK'nın atacağı adım kalmadı. Bu adımları çözümün yolunu açılsın diye attık. Küçük bir adım atmadıkları gibi savaş hazırlığını hızlandırdılar. 'Bundan sonra ne olacak?’ sorusuna AKP cevap verecektir. Biz cevabımızı verdik. Süreç bozulursa geçmişten daha kötü şeyler olur. Kürt halkı patlama noktasına gelmiştir. Bizi suçlamak için 2011'deki Silvan saldırısı gibi bir saldırının altyapısı hazırlanıyor. AKP siyaseti savaşta ısrardır, bunu yaparsa daha kötü olacaktır" iddialarında bulundu.