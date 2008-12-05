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PKK'da rant çatışması

PKK kadroları arasında rant paylaşımı nedeniyle iç çatışma yaşandı. Örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada ölü ve yaralıları

05 Aralık 2008 02:00

Otorite boşluğu yaşanan, yolsuzluk, cinsel taciz, örgütün paralarıyla kaçma ve teslim olmalar nedeniyle büyük bir çalkantıya giren PKK kadroları arasında son olarak rant paylaşımı nedeniyle iç çatışma  yaşandı. Başkale'de örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada ölü ve
yaralıların bulunduğu kaydedildi.

Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, finansman krizini aşmak için uyuşturucu ticareti ve mazot kaçakçılığına ağırlık veren terör örgütünün, İran'dan Türkiye'ye yönelik kaçakçılık faaliyetlerinin sorumlusu "Rojhat" kod adlı Nizamettin K'ya bağlı iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
 
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Mahmutabad köyü kırsalında iki terörist
grup arasında yaşanan silahlı çatışma, köylüler arasında korkuya neden oldu.
Güvenlik güçlerinin bölgeye intikal etmeleri üzerine, teröristlerin İran'ın
Salmas bölgesine kaçtıkları belirlendi. Ancak teröristler arasında yaşanan rant
kavgasının İran'ın Salmas bölgesindeki Keykan köyü kırsalında da sürdüğü iddia
edildi. 

Güvenlik güçlerinin, çatışmanın meydana geldiği bölgede yaptığı arama tarama faaliyetlerinde yerlerde yoğun kan izine rastlandı. Teröristlerin, çatışmada ölen veya yaralanan arkadaşlarını İran'a götürdükleri sanılıyor.

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