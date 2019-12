PKK'da liderlik kavgası

Dr. Erdal kod adlı Fehman Hüseyin, uzun süredir çatışma halinde olduğu Murat Karayılan tarafından Kandil’de gözaltına alındı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlar sonrası büyük darbe yiyen terör örgütünde liderlik kavgası şiddetlendi. Terör örgütünün İmralı'da hükümlü bulunan elebaşından sonra terör örgütünün başına getirilen Murat Karayılan, uzun süredir iktidar savaşı verdiği Suriye uyruklu ''Dr. Bahoz Erdal'' kod adlı Fehman Hüseyin'i gözaltına aldırdı.



Kayıpların sorumlusu olarak gösterildi



Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, terör örgütünün elebaşı Murat Karayılan'ın liderliğinde, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu üst düzey sorumluların katılımıyla Aralık 2008 sonunda Kandil'de gerçekleştirilen bir toplantıda, terör örgütünün silahlı kanadının faaliyetlerinin masaya yatırıldığı, silahlı kanadın başındaki ''Dr. Bahoz Erdal'' kod adlı Fehman Hüseyin'in uygulamalarından duyulan rahatsızlık açıkça dile getirildi. Geçen yıl düzenlenen eylemler sırasında terör örgütünün verdiği kayıpların fazla olması ve örgütün uluslararası kamuoyunda güç durumda kalmasının tek sorumlusunun Fehman Hüseyin olduğuna dikkat çekilen toplantıda, Murat Karayılan'ın, Fehman Hüseyin'in silahlı kanadın başından alınarak, yerine Kadri Çelik'in getirilmesi yönünde görüş belirttiği öne sürüldü.



Bu toplantıdan büyük rahatsızlık duyan ve terör örgütünün silahlı kanadının önümüzdeki ay toplanacak kongresi öncesinde taraftar kazanmaya, yerini sağlamlaştırmaya çalışan Fehman Hüseyin'in ise terör örgütü kadrolarına yönelik, ''Murat Karayılan bir korkaktır. Hayatta kalmak için her şeyi yapan Apo'nun emrinden dışarı çıkamıyor. Emperyalist güçlere uşaklık yapıyor. PKK'nın ideolojisini ve bölgedeki etkinliğini kaybetmesinin tek sorumlusu Murat Karayılan'dır'' şeklinde konuşmalar yaptığı kaydedildi.



Gizli talimatla Kandil'e getirildi



Bu gelişmelerin ardından Murat Karayılan gizli bir talimatla Fehman Hüseyin'i geçen hafta sonu Kandil'e getirtti. Kandil'de gözaltına alınan Fehman Hüseyin'in halen sorgulandığı bildirildi.



Fehman Hüseyin'in Kandil'de sorgulandığı haberinin örgüt kadrolarına kulaktan kulağa yayılmasının ardından korkuya kapılan bazı Suriye uyruklu PKK'lıların terör örgütünü terk ederek Suriye'ye kaçtığı belirlendi.



Öte yandan, terörist Murat Karayılan imzasıyla örgüt kadrolarına yönelik yayımlanan ''HPG'nin (terör örgütünün silahlı kanadı) Tüm Komuta ve Savaşçı Yapısına'' başlıklı bir talimatta şunlar kaydedildi:



''HPG üst yönetimi, kendisinden beklenilen ve örgüt içi hayati öneme sahip olan ideolojik, sosyal, kültürel ve yaşamsal sorunlarla ilgili konularda görevlerini yeterince yerine getirmemişlerdir. Ufukları sadece silahlı eylemlerle sınırlı kalan HPG kadroları, PKK'dan bağımsız bir birim gibi hareket etmeye başlamışlardır. Bu durum HPG içinde iki tür militan tipini ortaya çıkarmıştır. Birincisi, demokrat olmayan, didişmeci, kendisini esas alarak her şeyin merkezine koyan, emek vermediği halde bütün örgütün etrafında olmasını isteyen merkeziyetçi tipler. İkincisi, ideolojik mücadele esaslarına göre yaşamayan, ertelemeci, her şeye olur diyen, her şeyi hazır isteyen liberal tipler. HPG'nin PKK'ya bağlı alt bir birim olduğu gerçeğini kadrolara benimsetemeyen ve HPG'nin politize olmasına göz yuman ve çok sayıda PKK militanının kaybedilmesine neden olan HPG sorumluları görevlerinden uzaklaştırılacaklardır. PKK yönetiminin eylemsizlik kararına rağmen eylem yapmakta ısrarlı olan ve PKK'yı güç durumda bırakan HPG kadrolarına yönelik olarak da öz eleştiri uygulaması süratle başlatılacaktır.''



Uzmanlar, söz konusu talimatla terör örgütünün silahlı kanadının yönetim kademelerine yönelik tasfiyenin kapsamlı bir şekilde süreceğinin işaretinin verildiğini kaydetti.