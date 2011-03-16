-PKK'DA İRAN'DA 4 MÜHENDİSİ ÖLDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - İran'da bir kamu kurumunda çalışan 4 mühendis terör örgütü tarafından katledildi. Mühendisleri öldürdükleri bildirilen PKK/PJAK terör örgütüne mensubu 5 kişinin ölü ele geçirildikleri bildirildi. Geçen hafta Sanandaj kentinde Çevre Koruma Kurumu'nda çalışan Masoud Alikhani, Kamal Hossein Panahi, Muammar Maghobi ve Mahmud Ahmadi adlı 4 mühendisin PKK/PJAK'lı teröristler tarafından öldürüldüğü kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Sanandaj kentinde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, 4 mühendisi öldürdükleri belirtilen ''Haki'' kod adlı Senar Mete, ''Mahir'' kod adlı Zakir Taş, ''Veysi'' kod adlı Murat Şirvan, ''Şiyar'' kod adlı Ömer Mirza ve ''Hurşit'' kod adlı Resul Hüseyin adlı PKK/PJAK mensubu 5 teröristin ölü ele geçirildi. Bu arada, Niru-i İntizami mensupları tarafından geçen yıl Urumiye ve Piranşehir kentlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan terör örgütü PKK/PJAK sorumlularından Cemal Elizade ve Süleyman Rahman, ağır hapisle cezalandırılırken, ismi açıklanmayan bir teröristin ise idam cezasına mahkum edildiği kaydedildi. Teröristlerin İran Devrim Mahkemesi'nde görülen davalarında, ''Terör örgütü PKK/PJAK adına faaliyet gösterdikleri, halk arasında etnik ayrımcılık yaratmak, halkı devlet aleyhine kışkırtmak, İran'ın ulusal ve toprak güvenliğini tehdit etmek'' suçlarından mahkum oldukları bildirildi. İran'da 2010 yılından bu yana terör örgütü PKK/PJAK mensubu 9 terörist idam edilirken, haklarında idam cezası verilen örgüt mensubu sayısının 21'e ulaştığı bildirildi. Genel Vali Yardımcısı İraj Hassanzadeh bir süre önce yaptığı açıklamada, ''PKK/PJAK terör örgütünün İran'daki Müslümanlar arasında mezhepsel bir ayrışma ve düşmanlık yaratmayı amaçladığını, taşeron örgüt PKK/PJAK'ın halk arasında birlik ve beraberliği bozmaya çalıştığını, yakalanan teröristlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını'' belirterek, İran'da terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceğini söylemişti.