PKK’da iç savaş: 17 ölü

PKK’da kanlı iç çatışmalar yaşanıyor. Haftanin’de çıkan çatışmada 17 PKK’lı öldü.



İstihbarat birimlerine ulaşan bilgilere göre, "Cemal" kod adlı Murat Karayılan ile örgütün silahlı kanadının başındaki Suriye uyruklu "Dr. Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin arasındaki liderlik ve rant kavgası had safhaya ulaştı.



Irak’ın Haftanin bölgesindeki Biktori Köprüsü yakınlarında Hüseyin’e bağlılığı ile bilinen "Hamza" kod adlı örgüt sorumlusunun liderliğindeki 13 kişilik bir grup, Karayılan’ın "eylemleri durdurmaları ve derhal bölgeyi terk ederek Kandil’e dönmeleri" yönündeki talimatına karşı çıktı. Bunun üzerine Karayılan, bölgeye "Delil" kod adlı terör örgütü sorumlusunun başında olduğu 50 kişilik bir grubu gönderdi. 13 kişilik grubun etrafını saran Karayılan’ın adamları, tümünü öldürdü. Silahlı çatışmada Karayılan’ın grubundan da 4 kişi öldü.

