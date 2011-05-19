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PKK'da iç hesaplaşma

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki yönetimi ile son dönemlerde örgütün parasını zimmetine geçiren Avrupa kadrolarının anlaşmazlık halinde olduğu belirlendi.

19 Mayıs 2011 03:00

T24 - Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki yönetimi ile son dönemlerde örgütün parasını zimmetine geçiren Avrupa kadrolarının anlaşmazlık halinde olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK tarafından Fransa'da uyuşturucu ticaretinden sağlandığı bildirilen 200 bin Avro'yu zimmetine geçirdiği öne sürülen Münir B. aldı örgüt sorumlusunun infaz edildiği kaydedildi. 

Fransa'nın başkenti Paris'in St. Denis bölgesindeki bir kafede uyuşturucu satışı, kumar, bahis gibi organize suç faaliyetlerinden elde edilen yüklü miktardaki paranın Irak'ın kuzeyindeki örgüt yönetimine gönderildiği iddia edildi.

Terör örgütünün ''kasası'' olarak bilinen kafenin sahibi V.N'nin yardımcılığını yaptığı belirlenen Münir B'nin örgütün 200 bin Avro'sunu kendi hesabına aktardığı belirtildi.

Olayın terör örgütü tarafından ortaya çıkarılmasının ardından PKK tetikçilerinin dolandırıcılıkla suçladıkları Münir B'yi öldürdükleri belirlendi.

Münir B'nin infazını gizlemek ve güvenlik güçlerini yanıltmak isteyen PKK'lı örgüt mensuplarının, kafenin kapısına daha önce Fransız polisi tarafından terör örgütü PKK'ya finansman desteğinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan V.N'nin hedef alındığına dair bir not astıkları kaydedildi.

Geçen yıldan bu güne kadar terör örgütünün Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren ''Botan'' kod adlı E.B, ''Bayram'' kod adlı M.P, ''Salih'' kod adlı B.Ü, ''Ali'' kod adlı Ş.M, ''Doğan'' kod adlı N.Ç, ''Şahin'' kod adlı M.P, ''Ergün'' kod adlı F.K, ''Soreş'' kod adlı H.Y, ''Keklik'' kod adlı E.K, ''Yılmaz'' kod adlı Y.A, ''Şeref'' kod adlı Ş.A, ''Kemal'' kod adlı K.Ç, ''Deniz'' kod adlı S.T, ''Eylam'' kod adlı A.A, ''Mirzayan'' kod adlı G.M ve ''Hıdır'' kod adlı H.Y. adlı örgüt sorumluları yüklü miktardaki paralarla terör örgütünü dolandırırken, bunlardan bazılarının öldürüldüğü, bazılarının ise halen kayıp olduğu bildirildi.


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