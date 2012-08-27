Gaziantep bombacısıyla Suriye’den Türkiye’ye geçen Barış Kızılçay, ifadesinde PKK’nın bombalarını anlattı. Kızılçay, “PKK’da ‘Bombanın şeytanı’ denilen patlayıcı bile var” diye konuştu.

Gaziantep’te 9 kişin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı organize ettiği gerekçesiyle aranan Firaz kod adlı Murat Filiz’le birlikte PKK’nın Suriye’nin Afrin kentindeki kampından Türkiye’ye geçen ve Antalya bölgesindeki eylemlerden sonra yakalanan Özgür murat kod adlı “bombacı” Barış Kızılçay, PKK’nın kullandığı patlayıcılarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Bu bilgiler, terörle mücadele eden güvenlik güçleri ile hedefteki sivillerin nasıl bir yapıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Kızılçay, örgütün Ankara’da telekomünikasyonun kalbi olarak bilinen bir merkezi ve Antalya Havalimanı’nı hedef aldığını anlatırken, sivillerin öldüğü eylemleri TAK’ın üstlendiğini de belirtti.

Kızılçay ifadesinde örgütün Kandil’deki kamplarında faaliyet gösteren Özel Kuvvetler adlı eylem grubu kapsamında üç ayrı okul bulunduğunu anlattı.

Tolga Şardan imzasıyla Milliyet'te yayımlanan habere göre, PKK’nın Özel Kuvvetleri’ne bağlı “Özel Operasyon Okulu”, “Suikast Okulu” ve “Ağır Silah Okulu” bulunduğunu açıklayan Kızılçay, ifadesinde özetle şu bilgileri verdi:

Zap bölgesindeki okul

- Ağır silah okulu: Bu okulun sorumlusu 2004 katılımlı ve ilkokul mezunu Bitlisli Mahir koddur. Bu okulda, 6 aylık dönemlerde 20’şer olarak iki dönemde 40 kişi eğitim alır. Okul, Zap bölgesindedir. Ağır silahların portatif olarak dönüştürülmesini, kullanacak kişilere eğitim verilmesi çalışmaları örgütlenir. Katılanlar, Özel Kuvvetlerin seçme kişilerindendir. Okulda, 12.5 mm. çapında namlusu olan Doçka olarak bilinen uçaksavarların sabit ayaklarının yerine seyyar taşınabilen pratik malzemelerin yapılması ve kullanılması öğretilir. Uçaksavarın namlusunda yapılan değişiklikle eski Kanas silahının tetik tertibatı takılarak atış oranları isabetli yarı otomatik silah üretilmektedir. Silahın tasarımcısı Rus’tur. Ayrıca, laser sistemi ile pratik atış yapabilen havan silahları imal edilir.

- Suikast okulu: Bu okul Gare alanı içinde araç gereç imalatı, bilgisayar programcılığı gibi bölümlerden oluşur. 20-30 kişilik mevcudu olan bir okuldur. Okulda, pratik şehir eylemi için sigara paketi, cips paketi, konserve ve benzeri düzenek şeklinde, 5, 10, 15, 20 dakikalık süreleri olan çok incelenmeden, herhangi bir noktadan dikkat çekmeyen, içinde RDX, çok şiddetli patlayıcılar olan kola ve gazoz karışımlı patlayıcılar öğretilir. Okulda, “Patlayıcıların Şeytanı” olarak isimlendirilen bir patlayıcı çeşidi vardır. Patlayıcının miktarı 250 ml. Yaptığı hasar 1.75 boylarında ve 65-70 kilogramlık bir kişinin toplayabildiğimiz miktarı 15 kilogramdır.(Patlayıcıdan etkilenen)

Şifreli devreler var

- Özel Operasyon Okulu: Gare alanındadır. Okulda uzaktan kumandalı devreler üretilir.

- TOL F1 devresi: Oyuncak arabaların entegrelerinin sökülmesi ile şifrelenen istikrarlı devredir. Etki alanı 4-6 kilometredir.

- TOL AGİT devresi: Etkili mesafesi 4-5 kilometredir. Teknik özellikleri yüksektir. Saatte 180 kilometre hızla giden bir aracı maksimum 40 santimetrede yakalar. Tetikleme hızı oldukça yüksek bir devredir.

- TOL RIZA devresi: Tol Agit ile aynı özelliği taşır.

- TOL QAZİ devresi: Tol Rıza ile aynı özelliği taşır.

- TOL ZİLAN devresi: YAESU muhabere cihazı verici modül olarak kullanılır. Açık mesafede bulunması halinde 30 kilometreden 10 faktöriyellik şifreyi 4 haneli şifre ile fünyelere çıkış yaptırır. Parazitlere, yanlış şifrelere karşı kendini resetleyebilme özelliği vardır. Bir kişinin bu devrenin şifresini doğru olarak çözmesinin tek yolu 324 yıl boyunca şifre göndermesidir.

- ANTI JAMMER devresi: Son zamanlarda askeri konvoylarda jammer aracının fazlalaşması neticesinde tasarımına başlanan bir devredir. Üç ayrı devre bir set olarak çalışır. Çalışma mantığı jammer aracına göredir. Hangi tür araç bu setin yanından geçerse geçsin pasifken, jammer aracı geçtiğinde setlerin fünyelere enerji vermesi mümkündür.

Jammer’ın etkisi olmaz

- KOPAN TEL (ÇİTLEMBİK) devresi: Bobin telinin kopması ile fünye çıkışlarında enerji gönderilmesi tekniği ile farklı alanlarda anti jammer olarak kullanılır. Yanyana beş jammer cihazı gelse bile jammer cihazının etkisi olmaz ve patlayacak düzenek patlar.

- Bombalı saldırılar: Elektro manyetik bomba düzeneği kullanılarak Ankara’daki telekomünikasyonunun kalbi olarak belirtilen yer hedef alınmaktadır. Bomba düzeneğinin büyük çaplı olmasından dolayı kapalı kasa bir araçla eylem yapılmasının tasarlandığını biliyorum. Aynı düzenekle Antalya Havalimanı’na yönelik olarak eylem gerçekleştirileceği yönünde tasarılar var.

‘Acımasız bir yapı’

PKK’nın bombalı saldırılarında kullandığı patlayıcıların niteliği ve durumuyla ilgili ortaya çıkan bilgileri değerlendiren üst düzey bir emniyet yetkilisi, “devletin terörle mücadele eden güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik örgütün ne şekilde çalıştığı günışığına çıkmıştır. Örgütün, eylemlerinde can almak için yaptığı hazırlıklar ile planları, PKK’nın nasıl bir strateji içinde olduğunu da göstermektedir. İşte devletin güvenlik güçlerinin karşısında böyle bir acımasız yapı vardır. Mücadelenin boyutu ortadadır” dedi.

Oyuncak arabadan patlayıcı

Kızılçay, ifadesinde Vanmara, model uçak ve oyuncak araba kullanılarak yapılan patlayıcılarla ilgili şu bilgileri verdi: Vanmara (Zıplayan hareketli patlayıcı): Bu patlayıcı yolun dış kısmına döşünen iki ayrı parçadan oluşan kamuflajı rahat, etkisi büyük olan bir mayın türüdür. Yolun dışında istenildiği takdirde ateşlenerek 4-6 metre hareket edebilen ve daha sonra kendi kendine infilak eden bir mayındır.

Model Uçak: 30 km. uzaktan kontrol edilebilen kameralar sayesinde nereye gittiği bilinen 50 metre yükseğe ulaşabilen, hızı 15-20 kilometre olan bu maket uçak RDX ve RODRO 1 gibi yüksek tesirli patlayıcıların monte edilmesidir. Bu temelde bir eylem planlanmaktadır. Şehit Amed Okulu’nda 7 adet vardır.

Oyuncak araba: 30 kilometre uzaklıktan kontrol edilebilen kameralar sayesinde nereye gittiği bilinen 10 kilometreye kadar hız yapabilen maket oyuncak araca 3.5 kilogram RDX ve RODRO 1 gibi yüksek tesirli patlayıcılar monte edilir. Şehit Amed Okulu’nda 10 oyuncak araba bulunmaktadır. Bu arabalar, ileriki zaman içerisinde Türkiye’de üst düzey yöneticilere yönelik olarak yapılacak bir eylemde kullanılabilir.

Kızılçay, ifadesinde PKK içinde faaliyet gösteren ve TAK adıyla bilinen eylem grubu için de “Eylemlerinde sivil halk zarar görmüşse eyemi bu birim üstlenir, PKK üstlenmez” dedi.