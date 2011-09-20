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'PKK'da 5 kadın teröriste infaz' iddiası

PKK, kendilerinden bir yıldır haber alınamayan 5 kadın teröristin jeneratör egzozundan çıkan gazdan zehirlenip öldüğünü açıkladı.

20 Eylül 2011 03:00

T24 - PKK, kendilerinden bir yıldır haber alınamayan 5 kadın teröristin jeneratör egzozundan çıkan gazdan zehirlenip öldüğünü açıkladı. Ancak örgütten kaçan bir kadın, kamptan kaçmaya çalışan 5 kadın teröristin infaz edildiğini iddia etti.

'PKK'da 5 kadın teröriste infaz' iddiası PKK'ya yakın internet siteleri, önceki gün, bir yıl önce Diyarbakır kırsalında ölen 5 kadın teröristin 'kazayla' öldüğünü açıkladı. Örgüt tarafından yapılan açıklamada ölen teröristlerin, 32 yaşındaki "Canda Gabar" kod isimli Hazine Şeker, 26 yaşındaki "Berçem Amed" kod isimli Miyaser Marangoz, 26 yaşındaki "Sema Amed" kod isimli Leyla Gündoğdu, 17 yaşındaki "Axîn Avaşîn" kod isimli Leyla İkincisoy, 18 yaşındaki "Tekoşin Suruç" kod isimli Şilan Uğur olduğu belirtildi.

5 kadın teröristin, kasım ayında kış üslenmesi yaptıkları kampta, jeneratörden çıkan egzoz gazı nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Yaklaşık bir yıl önce yaşanan olayın, araştırılmasının zaman alması ve teröristlerin içinde bulunduğu kısıtlı koşullar nedeniyle geç duyurulduğu belirtildi. Ayrıca söz konusu 5 kadın teröristin kendileri için büyük bir kayıp olduğu vurgulandı.


Mağarada işkence

Ancak Sabah Gazetesi'nde Sırıberk Arslan imzası ile yeralan habere göre, söz konusu 5 kadın terörist, geçen yıl örgütten kaçmaya karar verdi. Bulundukları kampından kaçmaya çalışan teröristler yakalandı. Arkadaşları tarafından elleri ve ayakları bağlanan teröristler örgütün konsey üyesi olan "Averaş" kod adlı Mustafa Karasu'nun sorumlu olduğu Zergele kampına götürülerek bir mağaraya kapatıldı. 5 kadın teröriste günlerce işkence yapıldı. Sözde mahkemede yargılanarak infaz kararı verilen 5 kadın terörist öldürüldü. Geçen yıl yaşanan bu olayın üstü kapatıldı, aileleri de dahil kimseye bilgi verilmedi.


Aileler infazı öğrendi

Ancak infazlara şahit olan İran uyruklu "Jiyan" kod adlı kadın terörist geçen hafta örgütten kaçtı. "Jiyan", 5 kadının aileleriyle temasa geçerek, çocuklarının öldürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine aileler, konuyu araştırmaya başladı. Bu gelişme de güvenlik güçlerinin teknik takibinde ortaya çıkarıldı. Ailelerin çocuklarını araştırdığını öğrenen örgüt yönetimi de çözüm arayışına girdi. Toplu infazın üzerini örtebilmek için söz konusu 5 teröristin "zehirlenme" sonucu öldüğünü duyurdu.



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