'PKK, zengin olmak için kullanılan bir marka'

T24 - Terör örgütü PKK'nın, kadroları üzerinde otoritesini kaybettiği, ideolojik yoksunluğa düşen bazı genç örgüt mensuplarının "zengin olmak için PKK markasını kullandığı" öne sürüldü.





''Open Society Institute'' (Açık Toplum Enstitüsü) adlı düşünce kuruluşunun yayın organı Eurasia'da (Avrasya), üniversiteliler ve köylülerin bir koalisyonu şeklinde kurulan terör örgütü PKK'nın, Kürtlerin ahlaki ve kültürel değerlerini erozyona uğrattığı anlatıldı.





Nicholas Birch imzasıyla yayımlanan makalede, geçmiş yıllarda belirgin bir komuta zinciri içinde örgütün verdiği talimatın dükkân sahiplerine aktarılmasıyla uygulanan ''kepenk kapatma'' eyleminin, PKK yönetimini dinlemeyen gençler tarafından artık keyfi bir hale getirildiği ve dükkan sahiplerinin bundan rahatsızlık duyduğu vurgulandı.





Son dönemde örgüt adına faaliyet gösterdiğini söyleyen çok sayıda kişi veya grubun, zengin olmanın bir yolu olarak "PKK markasını" kullandığı belirtilen makalede şu görüşlere yer verildi:





''PKK'nın şiddet eylemleri nedeniyle bölgeye ekonomik yatırımlar aksıyor. Bu durum, bölge halkını yoksulluğa mahkûm ediyor. Dolayısıyla, örgüt kadroları ve yandaşları için ideolojinin yerini para almaya başladı. PKK adına şehirlerde faaliyet gösteren eylemciler, artık sadece güvenlik güçlerine değil, herkese ve her şeye saldırmaya başladılar. Bu kişiler, PKK'nın kontrolünden çıkmış görünüyorlar.''





Makalenin son bölümünde ise, terör örgütünde yaşanan görüş ayrılıkları ve bölünmenin doruk noktaya ulaştığı belirtilerek, PKK'nın, artan bir şekilde şehirli fakirlerin hareketi haline dönüşerek eğitimli, profesyonel kadroların örgütü terk etmeye başladığı öne sürüldü.