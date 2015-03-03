PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan: Gelişmeler seçim sonuçlarına göre olacak

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, Dolmabahçe'de yapılan açıklamanın, "seçime kadar bir çatışmasızlık durumu" olduğuna işaret ederek, "AKP her şeyi seçim için yapıyor. Gelişmeler seçim sonuçlarına göre olacak, bunu herkes bilmek durumundadır" dedi.



Duran Kalkan, 28 Şubat’ta Dolmabahçe’de HDP- AKP heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.



Fırat Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, 28 Şubat tarihli ortak açıklamadan çıkan temel sonucun “Seçime kadar bir çatışmasızlık durumu” olduğuna dikkat çeken Kalkan, sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Somut, niyet beyanları ve bu anlamdaki taahhütler dışında somut olan birlik, ittifak bu düzeydedir. Bu anlamda da zaten 2013 Newroz’undan itibaren Önder Apo’nun çağrısıyla oluşmuş bir süreç vardı. AKP’nin tutumu nedeniyle bu süreç tehlikeye girdi, riske girdi. Neredeyse bitme noktasına geldi.



Yeniden Dolmabahçe’deki açıklamayla böyle bir tutumun hem Önder Apo tarafından, hem de AKP Hükümeti tarafından ortaya konması en azından seçime kadar sürecek bir çatışmasızlık, eylemsizlik durumunun iki tarafça da kabul edildiği ve sürecin bu biçimde devam edeceği anlamına geliyor.”

'Süreç, seçimle birleşiyor'



Sürecin seçimle birleştiğine bir kez daha vurgu yapan Duran Kalkan, AKP’nin de süreci secim süreci olarak ele aldığını ve her şeyi seçim için yaptığını öne sürerek, “Gelişmeler seçim sonuçlarına göre olacak, bunu herkes bilmek durumundadır” dedi.