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PKK yönetiminde değişim

Terör örgütü PKK'nın silahlı kanadının başına "Dr. Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin’in yerine Nurettin Sofi geldi

15 Nisan 2009 03:00

Terör örgütü PKK’nın sözde silahlı kanadı Halk Savunma Güçleri’nin (HPG) başındaki isim Dr. Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'e el çektirildi. Yerine Nurettin Sofi getirildi.


Terör örgütü, Kandil Dağı’ndaki Mahsum Korkmaz Akademisi’nde düzenlediği törenle Nurettin Sofi, HPG’nin sorumlusu oldu.

Fehman Hüseyin, yaklaşık 5 yıldır örgütün silahlı kanadının başında yer alıyordu. Hüseyin, HPG’ye Türkiye ve Kuzey Irak’taki Kürtlerin yerine Suriye uyrukluları doldurmaya çalışmakla suçlanıyordu.

Dağlıca'nın sorumlularından

Fehman Hüseyin gibi Suriye uyruklu olan Nurettin Sofi, bir dönem PKK'nın sözde Diyarbakır bölge sorumluluğunu da yürütüyordu. Daha sonra örgütün ana kamplarından Kandil Dağı'nın kuzey batısına düşen sözde orta saha lideriydi.

Sofi Nurettin'in, Murat Karayılan'a yakın isimlerden olduğu ileri sürülüyor.

Nurettin'in, daha önce de Dağlıca'da 12 askerin şehit olmasına yol açan kanlı saldırının emrini veren isimler arasında olduğu biliniyor.

Hüseyin neden değiştirildi?

Değişim, örgüt tarafından ‘rutin’ olarak açıklandı. Sözde tüzüğüne göre HPG sorumlusunun iki yılda bir değiştiğini ileri sürdü. Ama Fehman Hüseyin'in ağır yaralı olduğu hatta tedavi gördüğü ama durumunun iyi olmadığı ileri sürülyor.

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