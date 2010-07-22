-PKK YÖNETİCİSİ TOĞUÇ'UN İADESİ İSTENECEK ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Adalet Bakanlığı, İtalya'da yakalanan terör örgütünün PKK'nın üst düzey yöneticisi ve kırmızı bültenle aranan Nizamettin Toğuç'un Türkiye'ye iadesi için dosya hazırlıyor. Adalet Bakanlığı Toğuç hakkındaki dava ve soruşturma dosyalarını Cumhuriyet başsavcılıklarından istedi. Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılıkları da Toğuç hakkındaki dava ve soruşturma dosyaları hakkında Adalet Bakanlığına bilgi verdi. Bakanlık, ulaşan bilgiler doğrultusunda Nizamettin Toğuç'un İtalya'dan Türkiye'ye iadesi için dosya hazırlamaya başladı.