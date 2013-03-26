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Dünya

PKK yöneticisi İspanya'da gözaltına alındı

PKK'nın Avrupa yapılanmasında görev aldığı iddia edilen Yılmaz O'nun, Brüksel'de gözaltına alındığı bildirildi

26 Mart 2013 09:14

PKK'nın yönetici olduğu öne sürülen Yılmaz O., Tunus'a gitmek üzereyken İspanya'da gözaltına alındı.

Geçen şubat ayında PKK'nın yurt dışındaki yasadışı gelirlerine karşı İspanya'da operasyon başlatılmıştı.

İspanya'da 6, Fransa'da da 17 kişinin gözaltına alındığı 'Kapadokya' adlı operasyon kapsamında arandığı belirtilen Yılmaz O.'nun da dün gözaltına alınıdığı belirtildi.

İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süredir İspanya'da bulunan PKK yöneticisi olduğu öne sürülen Yılmaz O., Tunus'a gitmek üzere gittiği Zaventen Havaalanı'nda gözaltına alındı.

Açıklamada, hakkında İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından çıkarılmış uluslararası tutuklama emri bulunan Yılmaz O'nun Belçika polisi tarafından yakalanmasına İspanyol polisinin de yardımcı olduğu bilgisi verildi.

İtalya oturumlu Yılmaz O.'nun Avrupa'nın farklı ülkelerinde PKK'ya bağlı derneklerin faaliyetlerini yönettiği ileri sürülüyor.

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