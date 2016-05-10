PKK yöneticisi Duran Kalkan: Başka bir parlamento önerisi anlamsız

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin, "Milletvekilleri tutuklanırsa hiçbir seçenek tartışılmaz olmaz, halk isterse birden fazla parlamento kurar" sözlerini değerlendiren PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, 'başka bir parlamento' önerisinin anlamsız bulduğunu dile getirdi.

Kürtlerin iradesinin TBMM’de temsil edilmesi gerektiğini belirten Duran Kalkan, ANF’ye yaptığı değerlendirmede, HDP’li milletvekillerine, Kürtlerin iradesini temsil etmek için mücadele çağrısında bulundu.



Kalkan, “Oradan baskıyla atılmaya çalışıldığı zaman, ‘Başka bir yere meclis kurmaya gidelim’ demenin bir anlamı olmaz. Eğer orada bulunmak gerekmiyorduysa neden gittiler, yok eğer gitmek gerekliydiyse o zaman sonuna kadar mücadele etmeyi bilmeliler, mevziiyi bırakmamalılar. AKP istediği kadar atmaya çalışsın iradelerini savunmak ve meclisi halk iradesi haline getirmek için sonuna kadar direnmeliler” diye konuştu.

"Dokunulmazlığın kaldırılması bir savaş, saldırı demektir"

Meclis Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen ‘dokunulmazlık teklifi’ne HDP’nin direnmesi gerektiğini belirten Kalkan, “Dokunulmazlığın kaldırılması bir savaş, saldırı demektir. HDP’li vekillerin, milletvekilliklerinin düşürülmesi bir savaş gerekçesidir” dedi.

‘Davutoğlu seçim kazandığını ve başbakan olduğunu sanıyordu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ‘ipini çekmesini’ “AKP’nin kısa zamanda dağılacağını ilk önce biz iddia ettik” diye değerlendiren Kalkan, başbakanın 22 Mayıs’taki olağanüstü kongrede ‘yok olup gideceğini’ söylediğini belirterek, “Ahmet Davutoğlu, seçim kazandığını ve başbakan olduğunu sanıyordu” diye konuştu.