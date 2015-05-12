PKK yöneticisi Duran Kalkan: AKP'nin Irak'a yönelik savaş hazırlıkları var

PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan, CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in "Türkiye, Suriye'ye girecek" diyerek gündeme getirdiği savaş iddialarına ilişkin, "Ben de bir bilgi vereyim. Sadece Bakur ve Rojava’ya yönelik değil AKP’nin Irak’a yönelik askeri hazırlıkları da var. Eğer Efrîn’e yönelik bir saldırı olursa bunun Erdoğan’ın talimatıyla olacağını biliyoruz" dedi.

"Herkes bilmeli AKP ve Türk ordusu ateşkesi bitirdi" diyen Kalkan, "Siyasi durum bunu gerektirdiğinde anında kongreyi toplayabilmek için çalışmaları başlattık ve önemli bir noktaya geldik. Fakat AKP’nin ve Erdoğan’ın açıklamaları süreci alt üst etti. Bu durumu değerlendirdik ve kongre çalışmalarını dondurduk. AKP tam bir savaş ve çatışma konumuna girdi. Seçimden sonra Bakur’da savaş gelişebilir" diye konuştu.

Duran Kalkan'ın Nuçe TV’ye yaptığı açıklamalar şöyle:

'AKP ve Türk ordusu ateşkesi bitirdi'

“Bir kamuoyu tavrıyla AKP engellenmezse yeni bir çatışmalı sürece girilecek. Bunu herkes böyle bilsin. Herkes bilmeli AKP ve Türk ordusu ateşkesi bitirdi. Siyasi durum bunu gerektirdiğinde anında kongreyi toplayabilmek için çalışmaları başlattık ve önemli bir noktaya geldik. Fakat AKP’nin ve Erdoğan’ın açıklamaları süreci alt üst etti. Bu durumu değerlendirdik ve kongre çalışmalarını dondurduk. PKK 40 yıldır nasıl direnmiş ve saldırıları boşa çıkarmışsa bugün de aynı güce ve hazırlığa sahip. Kamuoyu böyle bilsin. Kürt halkı ve demokratik güçler hazır olmalılar. Seçim öncesi diye geçiştirilemez. AKP yeni bir süreç başlatıyor. AKP tam bir savaş ve çatışma konumuna girdi. Seçimden sonra Bakur’da savaş gelişebilir."

'AKP’nin Irak’a yönelik askeri hazırlıkları var'

"Ben de bir bilgi vereyim. Sadece Bakur ve Rojava’ya yönelik değil AKP’nin Irak’a yönelik askeri hazırlıkları da var. Suriye’de şimdiye kadar doğrudan müdahale yerine grupları desteklediler. El Nusra’yı destekliyorlar."

'Saldırı olursa Erdoğan'ın talimatıyla olacak'

"AKP seçimde engellenmezse ne olacağı belli değildir. Rojava’ya Suriye’ye ve Irak’ın belirli bölgelerine müdahale ihtimali var. Eğer Efrîn’e yönelik bir saldırı olursa bunun Erdoğan’ın talimatıyla olacağını biliyoruz. Bunu herkes böyle bilsin. Efrîn de Kobanê gibi direnir. Bunu herkes böyle bilsin. Tehlikeler var. Biz bunları daha çok hesaba katıyoruz. Kürdistan kentleri seçim ortamına daha çok girmeliler. Türkiye’ye bir hava vermeliler. Bu önemlidir öncülük etmeliler. Kişilerle sınırlı kalmış bir kampanya değil de tüm toplumun içinde olduğu bir çalışma yürütülmeli. Avrupa’daki halkımız bir oydan ne olur dememeliler. Şu anda diğer her işten önemlidir oy vermek. Başaracaklarına inanıyorum."

'AKP'nin Müslümanlığı Muaviye Müslümanlığı, onlardan sadece yezitler çıktı'

"AKP’nin Müslümanlığı Muaviye Müslümanlığı. Oradan sadece yezitler çıktı. Biz bunu çok iyi biliyoruz. İslamı iktidar ve devletle özdeşleştirenlerin kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. O kadar bilgimiz var. Dinin seçim meydanlarında dile getirilmesi doğru değil. Bu konuda alimler konuşsa daha iyi olabilirdi. Muaviye’nin devletçi İslamı’na karşıyız derken aynı iktidarcılık İran’dan da yükseldi maalesef. İran’da ahlaki kültürel değerlere saldırı var. Mehabad’da olan budur. Tecavüz kültürüne karşı ayağa kalkma durumu var. Mehabad direnişcilerini selamlıyorum. İran devleti 'bastırırım ezerim' derse farklı yerlere gidebilir. İran devleti buradan ders çıkarsın biz bunun çağrısını yapıyoruz ama cevap alabilmiş değiliz. Baskıyla şiddetle çözemezler."