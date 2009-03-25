'PKK yöneticilerinin yerine Türk subaylar geçsin'

İkinci Ergenekon iddianamesinde, varlığı iddia edilen Ergenekon örgütünün, PKK yöneticilerinin yerine Türk subaylarının geçmesini planlandığı öne sürülüyor.



Ergenekon iddianamesinde yer alan “Panzehir, Etnik/Bölücü Operasyonların Tasfiyesi, Kürt Hareketi ve Türk-Kürt Kardeşliği / İstanbul– 27 Mart 2000” isimli dokümanda, varlığı iddia edilen Ergenekon örgütünün PKK’ya sızma girişimlerinden bahsediliyor.



İddianamede bu belgenin anlatıldığı bölüm aynen şöyle:



“…Abdullah Öcalan’ın tutukluluk sürecinden yararlanılması ve PKK Başkanlık Konseyi kadroları süratle tasfiye edilerek yerleri elde edilmelidir. Bunun gerçekleştirilme olanağı vardır. Ve bunu Abdullah Öcalan gerçekleştirebilir…,…Abdullah Öcalan, beyanlarında HADEP’in çalışmalarını yeterli bulmadığını ifade etmiştir. Buradan yola çıkarak, PKK Başkanlık Konseyi’ni tasfiye ederek yerlerine önereceği yeni isimlerin görev almasını sağlayabilir. Bu HADEP kadroları için de geçerlidir. Çünkü, kendisini halen PKK’nın vazgeçilmez tek lideri olarak görmekte bu psikolojik duygu ve düşünceden kendisini kurtaramamaktadır. Aynı duygu ve düşünceler PKK ve HADEP tabanı için de geçerlidir. Özetle Abdullah Öcalan, henüz emekli olmamıştır. Ve emekliliğe de kendisini hazır hissetmemektedir...”



‘Yerlerine genç subaylar atansın’



“Operasyon” başlığı altında; “…Abdullah Öcalan’ın yargı süreci içinde gerçekleşebilecek olan bu operasyonun temel hareket noktası: PKK yönetim kadrolarının başarısızlık nedeniyle tasfiye edilerek, yerlerine Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından seçilecek olan genç, donanımlı ve uygun subayların atanmasından ibarettir. Böylece Pentagon merkezli AB destekli PKK Terör Örgütü tümüyle dış güç odaklarının kontrol ve yönetiminden arındırılmış olacaktır…,…Kontrol altına alınmış PKK terör örgütünün yanısıra aynı uygulama HADEP kadroları için de gerçekleştirilmelidir…,……TBMM’ne Pentagon emrinde ve AB güç odaklarının desteğinde girecek olan PKK uzantısı HADEP’in Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle girmesinde milli egemenlik ve ulusal çıkarlar adına yarar vardır…”

