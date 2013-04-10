PKK yöneticileri ilk kez aynı karede yer aldı

İmralı’da görüştükleri Abdullah Öcalan’ın mektubunu Kandil’e götüren BDP lideri Selahattin Demirtaş ile BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in PKK yöneticileriyle çektirdiği fotoğraflar yayınlandı.

Fotoğraflar Fırat Haber Ajansı’nın internet sitesinde yayınlandı.

Soldan sağa; ayaktakiler: Ronahi Serhat, Sabri Ok, Nurettin Sofi, Selahattin Demirtaş, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Sırrı Süreyya Önder, Duran Kalkan. Altta soldan sağa; Delal Amed, Rengin Botan, Sülbüs Peri, Bahoz Erdal

PKK’nın tüm tepe yöneticileri aynı karede ilk kez görüntülenirken, ilk kez milletvekilleri de böyle bir karede yer almış oldu.

Bir başka karede de Cemil Bayık ile Murat Karayılan’ın masanın yan tarafında duran Demirtaş ile Önder’e bir şeyler anlattığı görülüyor. Bu karede, PKK içinde Abdullah Öcalan’dan sonra gelen isim sayılan Cemil Bayık’ın da yanda otururken, Karayılan’ın ortada yer alması dikkat çekti.